Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de El Rubio destacan la apertura del tramo que evitará tráfico pesado en el pueblo

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, acompañada por el alcalde de El Rubio, Jesús Guerra, con ocasión de un tramo de la ronda de circunvalación que evitará tráfico pesado en el interior del municipio - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, se ha desplazado a la localidad sevillana de El Rubio donde ha asistido junto al alcalde, Jesús Guerra, a la inauguración oficial del último tramo de la Ronda de circunvalación, una vía que evitará el tráfico pesado por el interior del municipio y en el que la Diputación ha invertido 370.000 euros procedentes del Plan Actúa, a los que se han sumado otros 120.000 euros aportados por el Consistorio para completar el proyecto.

"Se trata de un proyecto estratégico para el pueblo", ha dicho Teresa Jiménez, "porque el núcleo urbano de este municipio está atravesado por las carreteras SE-8202, SE-9205, SE-9206 Ramal SE-9211, A-388, que originan un tráfico intenso y que incluye vehículos pesados, que atraviesan el núcleo urbano provocando múltiples molestias y limitaciones a la población", subraya en un comunicado.

En opinión de la diputada provincial, se trata de un "día importante" para El Rubio. La apertura al tráfico de esta vía de circunvalación supone la derivación del tráfico pesado "para fluidificar la circulación en el casco histórico, minimizar las molestias que hasta ahora habían venido sufriendo los vecinos en estas calles y favorecer la movilidad".

Teresa Jiménez ha querido expresar su enhorabuena al alcalde, "que ha tenido la constancia y el liderazgo junto a su equipo de gobierno para que este proyecto sea hoy una realidad para El Rubio" y ha destacado la importancia de una colaboración potente entre entidades locales para "sacar adelante infraestructuras y equipamientos que, en definitiva, suponen una mejora en la calidad de vida".

Por su parte, Guerra ha incidido en "el impacto positivo" que tiene este nuevo tramo de Ronda de circunvalación en la movilidad del municipio. "Este tramo de la vía une la avenida Tomás y Valiente con la Rotonda de Cueto, lo que evita la circulación de vehículos pesados por las calles de la localidad y mejora la accesibilidad del municipio".

"En El Rubio vamos a seguir apostando por zonas verdes y espacios naturales y tenemos previsto promover en esta vía un sendero, que hará posible el paseo y la actividad de ciclistas y del turismo activo", ha añadido el alcalde.

VISITA A OTRAS INFRAESTRUCTURAS

La diputada y el alcalde han visitado juntos otras infraestructuras realizadas en la localidad que se han financiado con inversiones provinciales a través del Plan Actúa y del PFEA, poniendo así en valor la repercusión de las inversiones provinciales en el municipio.

Al respecto, Jiménez ha valorado "muy positivamente" los proyectos ejecutados. "Desde la Diputación nos sentimos satisfechos de contribuir a que El Rubio vaya ganando en modernidad y en excelencia en la prestación de sus servicios públicos municipales a la ciudadanía".

A través del Plan Actúa en El Rubio se han desarrollado distintas actuaciones, entre ellas la renovación del mobiliario de la guardería municipal; la reforma del teatro; las mejoras ejecutadas en la Piscina Lago, cuya apertura está prevista para este fin de semana; la nueva Casa Consistorial, que ha ganado en amplitud y en luz natural y se ha convertido en un espacio óptimo para prestar a la ciudadanía rubeña los servicios públicos municipales con un mayor estándar de calidad.

Por otro lado, la reurbanización del Parque Los Carros y la habilitación del parque canino que se inauguró hace unos meses es fruto de inversiones PFEA y proporciona a las mascotas, una parte importante de las familias, un lugar adecuado y adaptado.