La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Villaverde del Río coordinan la mejora de la red de saneamiento

Reunión técnica entre el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y el alcalde de Villaverde, José María Martín, sobre el proyecto de mejora de la red de saneamiento. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) - El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y el alcalde de Villaverde del Río, José María Martín, han mantenido una reunión técnica sobre el avance de las obras de sustitución de colectores urbanos en PV5, que ejecuta el Consistorio con una subvención de 831.896 euros de la Diputación de Sevilla.

En concreto, la subvención se enmarca dentro de la línea para financiar actuaciones de control y prevención contra las inundaciones, destinada a municipios que tengan atribuida la gestión directa del ciclo integral del agua y cuya población no supere los 20.000 habitantes, informa la Diputación en una nota de prensa.

Estas obras consisten en la ejecución de un nuevo colector que agrupe todos aquellos vertidos existentes que proceden de la carretera A-462 y de las calles Cruz, Polvillo, Aguas Santas, Siete Arroyos y Castillo del municipio. De esta forma, se incrementará la sección de paso de los colectores existentes en la actualidad, evitando los episodios de inundabilidad que se producen ahora en este punto crítico del municipio de Villaverde.

Durante la reunión se han analizado las singularidades de la intervención y se ha hecho una puesta en común entre responsables municipales y del área de Servicios Públicos Supramunicipales para garantizar la correcta ejecución y culminación de las obras.