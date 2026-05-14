Diputación de Sevilla y el clúster OnTech colaboran para impulsar la innovación y el empleo digital en la provincia

Visita institucional del presidente del clúster tecnológico OnTech a la sede de Inpro. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente de OnTech Innovation, Antonio Alcántara, ha realizado una visita institucional a la sede de la sociedad informática de la Diputación de Sevilla (Inpro) y ha mantenido una reunión con su vicepresidente, Antonio Jesús Muñoz, y la gerente, Carmen Rodríguez Quirós.

Se trata de un encuentro estratégico destinado a reforzar las líneas de colaboración entre este clúster de referencia de empresas tecnológicas e Inpro, para impulsar la innovación tecnológica, el desarrollo empresarial y el empleo digital en la provincia de Sevilla, detalla la Diputación en una nota de prensa.

Alcántara también ha conocido el Centro de Proceso de Datos de la Diputación, desde donde se da soporte de forma segura a los sistemas de información de los ayuntamientos de la provincia y a la propia institución provincial.

La reunión ha servido, además, para avanzar en nuevos acuerdos de cooperación orientados a acelerar proyectos innovadores en sectores estratégicos, fomentar la colaboración entre empresas, administraciones y agentes del conocimiento, así como potenciar nuevas oportunidades ligadas a la transformación digital y al talento tecnológico sevillano.

Este contacto da continuidad al trabajo conjunto iniciado entre Inpro y OnTech Innovation durante la pasada Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías (InproInnova), organizada por la Diputación de Sevilla, un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, la innovación abierta y la conexión entre instituciones, empresas tecnológicas y startups del ecosistema andaluz.

Aquella primera colaboración permitió sentar las bases de una alianza orientada a fortalecer el tejido tecnológico provincial, impulsar la digitalización de los municipios y promover iniciativas innovadoras capaces de generar impacto económico y social en el territorio.

Durante la visita, ambas entidades han coincidido en la necesidad de consolidar modelos de cooperación público-privada que permitan acelerar la transferencia de innovación hacia sectores con alto potencial de crecimiento, especialmente en ámbitos vinculados a la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, la administración digital y las soluciones inteligentes para ciudades y territorios.

Durante el encuentro, Alcántara ha destacado "la importancia de generar alianzas estratégicas entre instituciones y empresas tecnológicas para acelerar la innovación y convertir a Sevilla en un territorio referente en desarrollo digital y atracción de talento".

Por su parte, el vicepresidente de Inpro ha subrayado igualmente el valor de estrechar la colaboración con entidades referentes del ecosistema TIC andaluz para seguir desarrollando proyectos que impulsen la competitividad empresarial, la modernización de los servicios públicos y la creación de empleo cualificado en la provincia.