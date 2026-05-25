La Diputación de Sevilla y el Colegio de Farmacéuticos colaboran para combatir la soledad no deseada en los mayores

Diputación y el Colegio de Farmacéuticos colaboran para combatir la soledad no deseada en mayores. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, continúa reforzando sus alianzas estratégicas para proteger a los colectivos más vulnerables de la provincia. Con este objetivo, la diputada provincial, María Encarnación Fuentes, y la directora general del área, Elena Marín, han mantenido una reunión de trabajo con una representación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, encabezada por su vicepresidenta, Macarena Pérez Ruiz, y los responsables Joaquín Sayago Masoni y Francisco González Sanabria.

El encuentro ha servido para presentar un proyecto del Colegio que coincide plenamente con los objetivos públicos de la corporación provincial en materia de prevención y atención a la Soledad No Deseada en personas mayores, informa en una nota de prensa.

Asimismo, los representantes de los farmacéuticos han compartido algunas claves del funcionamiento del Servicio Personalizado de Dosificación (SPD), una prestación que muchas farmacias realizan de forma cotidiana para asegurar el correcto seguimiento de la medicación prescrita por los centros de salud.

Las farmacias como puntos de acompañamiento A lo largo de esta reunión se ha reivindicado la Red de Farmacias de la provincia como un instrumento social indispensable de detección de situaciones críticas que va mucho más allá de su evidente función sanitaria. Al tratarse de establecimientos a los que los mayores acuden periódicamente por motivos de salud, se erigen como puntos de encuentro de la comunidad, y sus profesionales, en personas de referencia para los vecinos.

En este sentido, la Diputación mantiene un firme compromiso presupuestario en la atención a la vulnerabilidad de los mayores y atender socialmente la Soledad No Deseada a través de la financiación de proyectos municipales de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal.

Estas actuaciones se canalizan mediante la convocatoria de subvenciones destinadas específicamente a los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes, garantizando que los servicios públicos mejoren el día a día de la ciudadanía de la provincia.