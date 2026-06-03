La Diputación de Sevilla contribuye a aumentar un 33 por ciento las flotas municipales de vehículos sostenibles

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo sostenible de la flota municipal a la que contribuye la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla contribuye al aumento de las flotas municipales de vehículos sostenibles un 32,87 por ciento mediante la ayuda de 10 millones de euros publicada en 2025, para que los ayuntamientos comprasen vehículos destinados a la prestación de servicios públicos.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, un estudio dirigido la alumna del Máster de Economía y Desarrollo de la Universidad de Sevilla, Silvia Toro, ha revelado que la convocatoria va a suponer "un salto importante" en el número de vehículos sostenibles con los que operan los municipios, que serán "casi uno de cada tres" cuando culmine su ejecución.

En concreto, el número de vehículos sostenibles en las flotas municipales se incrementará en un 32,87 por ciento, lo que supondrá el 30,02 por ciento del total, con un aumento en este caso cercano al 24 por ciento o 5,45 puntos.

Asimismo, la edad media de los vehículos se reducirá en un 9,28 por ciento, pasando de 13,93 años a 12,64, con lo que esta modernización supone "una mejora de eficiencia energética y reducción de los costes de mantenimiento".

El estudio también ha mostrado que si antes de la convocatoria de subvenciones todavía había ayuntamientos que no disponían de vehículos sostenibles en su flota, tras ella "no quedará ninguno en esa circunstancia", habiendo tenido en cuenta los adquiridos o los 254 pendientes de incorporación por esta convocatoria, junto a los ya en uso y las bajas que se van a producir.

En este sentido, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha valorado de forma "muy positiva" el estudio, que según ha afirmado, constata que los ayuntamientos "llevan años contando con el respaldo de la Diputación para renovar los vehículos con los que prestan servicios esenciales a la ciudadanía". "Ahora certificamos también que esa apuesta está contribuyendo de forma clara a modernizar el parque móvil municipal y acelerar la incorporación de tecnologías menos contaminantes", ha añadido.

TIPO DE VEHÍCULOS

Los vehículos considerados sostenibles son aquellos que, dentro del criterio A, tienen una fuente de propulsión eléctrica, híbrida o GLP (Gas Licuado de Petróleo). En caso de no cumplir con el criterio A, son aquellos que poseen un distintivo ambiental de alto rango, como cero emisiones, Eco, C o Euro VI.

Todos los municipios de la provincia, salvo tres de ellos y una entidad local autónoma, se han acogido al programa. Del total de vehículos adquiridos, 214 o casi el 85 por ciento son vehículos considerados sostenibles.

Los vehículos con fuente de propulsión sostenible (Criterio A) representan el 67,72 por ciento de los adquiridos y los vehículos con fuente de propulsión por combustión genérica son algo más del 30 por ciento.

De estos, algo más de la mitad son sostenibles por tener distintivo medioambiental (Criterio B, 42 vehículos) y la otra mitad no son sostenibles (40 vehículos).

Algunos de los usos para los que el 100 por ciento de la flota adquirida es sostenible son administración general, alumbrado público, extinción de incendios y bomberos, gestión de residuos urbanos, hábitat urbano o sanidad, entre otros, mientras los que cuentan con un mayor número vehículos sostenibles son transporte y movilidad, usos múltiples y urbanismo.

En cuanto al tipo de vehículo no sostenible, el más frecuente de los que se han incorporado es el dúmper, mayoritariamente destinado a Obras y Servicios (9 vehículos), y el tipo de propulsión preferido para estas adquisiciones ha sido el diésel (casi tres cuartas partes de los adquiridos no sostenibles).