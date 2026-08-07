La Diputación de Sevilla desarrolló en 2025 un total de 124 cursos con 203 ediciones para el personal público

Imagen de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha cumplido 30 años impulsando la formación permanente del personal público de la provincia, una trayectoria que alcanzó en 2025 su mayor despliegue con 124 cursos, 203 ediciones, 4.289 horas de formación y 6.778 participaciones.

Así se recoge en la Memoria Anual de Formación 2025, un documento que, según ha explicado la Institución Provincial en una nota, refleja la consolidación de un modelo formativo que ha evolucionado para "responder a las nuevas necesidades y contribuir a la mejora de los servicios que recibe la ciudadanía, con una apuesta por la cultura del aprendizaje".

La programación combinó 69 cursos presenciales y 55 en modalidad en línea, facilitando el acceso desde cualquier punto de la provincia. En esta oferta se consolida la formación en competencias vinculadas a algunos de los principales desafíos que afrontan las administraciones públicas, como la administración electrónica, la protección de datos, la transparencia o la IA, que forman parte de una programación que convive con otras materias esenciales para el funcionamiento diario de los ayuntamientos y entidades locales.

La formación está dirigida a perfiles muy diversos de la administración local, desde personal técnico y administrativo hasta responsables de Recursos Humanos, Intervención, Secretaría, Contratación, Servicios Sociales, Urbanismo o Atención a la Ciudadanía.

Según ha informado la Diputación, el objetivo es que cualquier profesional disponga de los conocimientos y herramientas necesarios para responder a un entorno normativo, tecnológico y organizativo en constante evolución.

Así, la Diputación articula su actividad a través de tres líneas complementarias: el Plan de Formación Propia, dirigido a la actualización continua de su plantilla; el Plan Agrupado de Formación Continua, destinado al personal de ayuntamientos, entidades locales, consorcios y empresas públicas de la provincia; y un programa de jornadas, encuentros y acciones desarrolladas en colaboración con otras instituciones para compartir conocimiento y abordar conjuntamente los retos de la Administración Local.

DE 21 A 126 ENTIDADES LOCALES EN TRES DÉCADAS

Para la Institución Provincial, la evolución del Plan Agrupado de Formación Continua refleja la consolidación de este modelo compartido. En 1995 reunía a 21 entidades locales, ofrecía 20 acciones formativas y estaba dirigido a 1.914 empleados públicas. Treinta años después alcanzó a 126 entidades locales -entre ayuntamientos, mancomunidades y empresas públicas- y 19.661 personas destinatarias.

Otro dato que refleja la consolidación de este modelo es que el 56% de las solicitudes de acciones formativas ya procede de las propias entidades locales, una muestra de la implicación de los ayuntamientos y organismos públicos en el diseño de una oferta adaptada a las necesidades reales del territorio.

La actividad se completó con jornadas y encuentros destinados al intercambio de experiencias y a la actualización profesional, entre ellos el II Foro de Personal Directivo de Recursos Humanos de las Entidades Locales de Andalucía, el encuentro conmemorativo 'Diputación de Sevilla, 30 años formando' y diversas acciones desarrolladas en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), INPRO, NovaGob y RocaJunyent, centradas en ámbitos como la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial y la modernización de la gestión pública.

UNA HERRAMIENTA PARAANTICIPARSE A LOS CAMBIOS

Tras valorar estos datos, el diputado provincial de Empleado Público y Régimen Interior, Francisco José Toajas, ha afirmado que la formación ya no puede entenderse como una sucesión de cursos, sino como "una herramienta para anticiparse a los cambios y acompañar la evolución de las administraciones públicas".

En este sentido, ha destacado que los retos actuales obligan a aprender de forma continua, a compartir conocimiento entre profesionales y a incorporar nuevas competencias. También ha subrayado que el modelo de la Diputación se sustenta en un análisis permanente de las necesidades formativas, en la escucha activa con las administraciones locales, el personal y los especialistas de distintos ámbitos.

En la misma línea, la subdirectora del Área de Empleado Público y responsable de Formación, Lourdes Romero, ha incidido en que "la formación supone una herramienta estratégica para la Diputación de Sevilla, clave para la transformación del empleo público y la innovación de nuestras entidades".

"Como reto, tenemos que mantener la línea iniciada para evolucionar no solamente con la formación planificada o formal, sino también con aquella de carácter informal a través del autodesarrollo, de la formación en el puesto de trabajo o con la creación de entornos y comunidades de aprendizaje, entre otras", ha proseguido.

"Todo ello con el objetivo del progreso de nuestras administraciones públicas, de la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía y el incremento de la calidad de los mismos", ha concluido.