La Diputación de Sevilla destaca la divulgación cultural y la actividad editorial en el Día del Libro

Stand de la Diputación de Sevilla en la Feria del Libro - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha querido destacar este jueves, 23 de abril, en el Día Internacional del Libro las actividades editoriales y de divulgación cultural presentes en la programación de la institución provincial, todo ello con motivo de la conmemoración.

Así, según ha informado la Diputación en una nota, su actividad editorial se canaliza, esencialmente, a través de la publicación de monografías derivadas de sus convocatorias anuales. Entre ellas destaca el concurso 'Archivo Hispalense'. Asimismo, se ha referido a la colección 'Arte Hispalense', una serie de carácter divulgativo con más de 50 años de trayectoria que ha alcanzado, recientemente, su número 131.

Estos títulos, junto al resto del catálogo provincial, están disponibles para el público tanto de forma física en la sede de la institución como a través de su tienda online. Con motivo de la efeméride del 23 de abril, se aplica un descuento del 10 por ciento en todos los títulos que se adquieran en ambos canales.

Por otra parte, ha subrayado la convocatoria de los premios 'Nuestra América', en la que participa junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla. En el ámbito de las publicaciones periódicas, destaca la revista 'Archivo Hispalense', que recoge colaboraciones sobre temas literarios, históricos y artísticos vinculados al marco geográfico del antiguo Reino de Sevilla.

En otro orden de cosas, el programa 'El Placer de Leer' alcanza su 21 edición mediante la organización de 60 clubes de lectura en 60 municipios de la provincia de Sevilla, dirigidos a una población de aproximadamente 1500 jóvenes. La metodología integra actividades presenciales en bibliotecas, centros educativos y casas de juventud. El calendario incluye la participación de 20 autores de géneros como la narrativa juvenil, la poesía y el cómic, entre ellos galardonados con premios Nacionales, Edebé o Anaya.

Entre otras cuestiones, la Diputación ha destacado su presencia en el sector editorial mediante la participación con stand propio en la Feria del Libro de Sevilla y en la Feria del Libro Antiguo de Sevilla, que se celebran durante el último trimestre del año.