Diputación de Sevilla destaca el papel de las agendas urbanas para un desarrollo local más sostenible e integrado

Rodríguez Hans, en el centro, en la foto de familia tras la clausura del curso de verano sobre estrategias municipales de la Olavide en Carmona - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El vicepresidente de Prodetur participa en la clausura del curso de verano sobre estrategias municipales dentro de 'La Olavide en Carmona'

CARMONA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en la clausura del curso 'De agendas urbanas y planes de actuación integrados de estrategias de desarrollo integrado local (PAI-EDIL): miradas cruzadas para mejorar su implementación', celebrado en el marco de los Cursos de Verano Olavide en Carmona. En este contexto, ha destacado que "la planificación estratégica es hoy una herramienta imprescindible para que nuestros municipios puedan afrontar con garantías los retos económicos, sociales y ambientales del futuro de un modo más sostenible e integrado".

Asimismo, Hans ha subrayado que espacios como este curso permiten compartir experiencias, aprender de otros territorios y reforzar la colaboración entre administraciones, algo fundamental para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y seguir impulsando el desarrollo de la provincia de Sevilla, señala la Diputación en una nota de prensa.

En este sentido, Rodríguez Hans ha recordado los dos Planes de Actuación Integrados promovidos por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, para las Áreas Urbanas Funcionales de Osuna y Estepa. Estas dos estrategias de desarrollo integrado local movilizarán una inversión de 20 millones de euros a partir de los fondos Feder del periodo 2021-2027.

"Son proyectos que nacen precisamente de ese trabajo previo de planificación del que tanto se ha hablado durante este curso y que demuestran que disponer de una visión compartida del territorio es hoy la mejor garantía para acceder a financiación europea y transformarla en actuaciones concretas", ha remarcado.

El vicepresidente de Prodetur ha remarcado también la colaboración público- privada para promover iniciativas formativas como esta, que cuentan con la financiación de la Diputación de Sevilla, la Fundación Cajasol y la colaboración de 57 entidades públicas y privadas.

En el acto de clausura han participado también representantes de la UPO y del Ayuntamiento de Carmona, así como el codirector del curso, el profesor de Sociología de la UPO, Rafael Merinero.

FORO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS DE DESARROLLO URBANO

Durante las tres jornadas del curso se han analizado los principales retos que afrontan las agendas urbanas locales y los Planes de Actuación Integrados de Estrategias de Desarrollo Integrado Local (PAI-EDIL), poniendo el foco en su aplicación práctica como herramientas para impulsar un desarrollo urbano y territorial sostenible, así como en las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para la transformación de los municipios.

El seminario ha reunido a especialistas universitarios, responsables políticos y personal técnico de diferentes administraciones públicas, que han compartido experiencias desarrolladas en ciudades y territorios de toda España, consolidándose como un espacio de intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre el ámbito académico y las instituciones públicas.

El curso ha estado dirigido a estudiantes universitarios, personal investigador, especialistas en desarrollo urbano y gestión de fondos europeos, así como a responsables políticos y técnicos de las administraciones implicados en la elaboración e implementación de agendas urbanas locales y estrategias de desarrollo integrado.

A lo largo del curso se han celebrado conferencias, talleres y mesas redondas en las que se han abordado experiencias de implantación de agendas urbanas y PAI- EDIL en municipios y áreas urbanas de toda España. El programa ha incluido casos prácticos de grandes ciudades, ciudades intermedias y áreas funcionales, así como diversas experiencias desarrolladas en la provincia de Sevilla, con el objetivo de favorecer el intercambio de buenas prácticas y mejorar la implementación de estas estrategias en el territorio.