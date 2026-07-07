Diputación de Sevilla destina 17 millones para prevenir la exclusión y atender emergencias sociales en la provincia

Pleno de la Diputación de Sevilla como imagen de recurso - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, pone a disposición de los ayuntamientos un total de 17 millones de euros destinados a proteger a la población más vulnerable de la provincia. Esta iniciativa se activa tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes, 7 de julio, la convocatoria oficial de los Programas de Prevención de la Exclusión Social (PPES) y de Ayudas de Emergencia y Urgencia Social (PAES) para el ejercicio económico 2026.

Con este trámite, la corporación provincial da un paso definitivo en su escudo social para atender a las familias de los municipios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Estas partidas económicas, gestionadas directamente por los municipios, se dirigen a paliar situaciones de vulnerabilidad mediante dos vías de actuación: por un lado, la realización de contrataciones temporales para ejecutar tareas municipales de carácter no estructural y, por otro, la concesión de ayudas económicas directas a familias que requieran atender situaciones críticas de emergencia social, explica en un comunicado.

La publicación en el BOP abre los plazos administrativos para que las entidades locales de la provincia formalicen su aceptación. Los ayuntamientos disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación, para presentar el Anexo de aceptación de los créditos asignados por la Diputación.

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 21 de julio, inclusive. Los ayuntamientos deberán dirigir la documentación preceptiva al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación. Una vez cumplimentado este paso, la corporación provincial procederá al abono de los créditos mediante un único pago, garantizando así la liquidez inmediata de las arcas locales para ejecutar las ayudas. Con este despliegue, la Diputación busca avanzar hacia la plena igualdad de oportunidades en cada municipio.