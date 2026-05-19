Diputación de Sevilla destina 2,2 millones a planes sociales del Tercer Sector para colectivos vulnerables

Pleno de la Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, financia proyectos de atención social a colectivos vulnerables de ámbito supramunicipal en municipios con 2.200.000 euros mediante la convocatoria de subvenciones destinadas a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESFL).

La iniciativa, que se publica este 19 de mayo, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), cuenta, además de esta gran dotación presupuestaria, de un blindaje económico que el equipo de Gobierno podrá incrementar en caso de existencia de créditos extraordinarios, informa en una nota de prensa.

Con esta línea de subvenciones, la institución provincial reafirma su política de colaboración estratégica con el denominado Tercer Sector, reconociendo y potenciando el papel fundamental que las asociaciones, federaciones y fundaciones desempeñan en la cobertura de las necesidades sociales, la defensa de los derechos humanos y el impulso de la cohesión territorial en la provincia.

El propósito principal de este programa es garantizar con firmeza los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, asegurando el acceso en igualdad a recursos y servicios especializados en todo el territorio. Por ello, las ayudas están dirigidas específicamente a financiar proyectos que fomenten la atención social a colectivos vulnerables.

Las bases de la convocatoria establecen que las entidades interesadas disponen de un plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente día de su publicación en el BOP para presentar sus solicitudes. Como requisitos, el domicilio social de las asociaciones debe radicar en la provincia de Sevilla y se podrá financiar un único proyecto por entidad que fomente la atención social a colectivos vulnerables, con un importe máximo de hasta 50.000 euros, siendo esta ayuda incompatible con cualquier otra subvención de la corporación provincial.