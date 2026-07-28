La Diputación de Sevilla impulsa la defensa de los consumidores con un presupuesto de 20.000 euros anuales

Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aprobado en sesión de Junta de Gobierno celebrada este martes, 28 de julio, rediseñar el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía 2025-2028, con la inclusión de una línea destinada al fomento de actuaciones en materia de defensa y protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, una acción que contará con un presupuesto anual de 200.000 euros.

Así lo ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, misma vez que ha subrayado que se van a realizar otras dos modificaciones en el Plan Estratégico.

La primera afecta a la inclusión del crédito inicialmente previsto para la nueva Convocatoria de Fomento de actuaciones en materia de Memoria Histórica y Democrática, que asciende a un millón de euros.

La segunda, se refiere a la operativa de abono de la colaboración financiera con la Federación Provincial de Entidades Flamencas para la promoción, difusión y fomento del flamenco en la provincia, para que el cien por cien de la subvención quede abonada en el ejercicio presupuestario de su aprobación.

"Nuestro principal interés es proteger a las personas en el ejercicio de sus derechos como consumidores y usuarios, sobre todo a las que residen en municipios más pequeños de la provincia en los que su ciudadanía tiene menos posibilidades de acceso a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, OMIC, y por lo tanto, de contar con asesoramiento especializado en materia de consumo", ha explicado el diputado Casimiro Fernández.

Por su parte, también se ha aprobado la financiación para el Programa del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía. En concreto, algo más de 340.000 euros destinados a la adquisición y mejora de equipamientos e instalaciones de los archivos municipales, así como su patrimonio documental, de 38 municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes, en este año 2026.

Por último, la Junta ha dado el visto bueno a la financiación para la realización de eventos singulares en tres municipios del Área Metropolitana: las Carreras de Caballos de Dos Hermanas 2026, el Cabaret Festival Mairena del Aljarafe 2025 y Estación de las Letras 2025 de La Rinconada.