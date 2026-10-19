Diputación de Sevilla impulsa 'Tejiendo redes para el éxito laboral' por el Día de las Mujeres Rurales

Foto de familia al inicio de las jornadas 'Tejiendo redes para el éxito laboral de las mujeres', en la Casa de la Provincia, que impulsa la Diputación con ocasión del Día de las Mujeres Rurales - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla impulsa la jornada 'Tejiendo redes para el éxito laboral de las mujeres desde la diversidad', un encuentro provincial destinado a promover la inserción sociolaboral, el empoderamiento y la igualdad de oportunidades de mujeres con diferentes trayectorias y realidades, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

La jornada ha sido inaugurada por la diputada del área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, quien ha destacado la importancia de abordar el acceso al empleo desde una perspectiva de género e interseccional, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que pueden generar desigualdades y barreras añadidas para las mujeres, informa en una nota de prensa.

La diputada ha querido señalar también que "las oportunidades también se construyen en red" y el deber que tienen las administraciones públicas de seguir generando espacios que permitan a las mujeres compartir experiencias, establecer vínculos y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Durante la inauguración, también se ha destacado el papel de la Casa de la Provincia como espacio de encuentro que acoge de forma habitual actividades, iniciativas y encuentros de los municipios, asociaciones y entidades sevillanas, convirtiéndose en un punto de conexión entre los diferentes territorios de la provincia. "No hay un lugar más apropiado para celebrar una jornada como esta, porque hoy queremos encontrarnos, compartir experiencias y tejer redes entre mujeres de diferentes realidades y territorios de Sevilla", ha señalado la diputada.

Esta iniciativa está impulsada por el Consejo Provincial de las Mujeres de la Diputación de Sevilla, a propuesta de Amuradi (Asociación de Mujeres Universitarias Romí Andaluzas para la Defensa de sus Intereses), y se se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2024-2027 y en el II Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Sevilla 2024-2027, que contemplan entre sus objetivos el empoderamiento de las mujeres, la visibilización de sus aportaciones y la creación de espacios de encuentro desde una perspectiva de género e interseccional.

DIVERSIDAD Y EMPLEO

A lo largo de la jornada se abordan las dificultades que pueden encontrar las mujeres en el acceso, permanencia y promoción en el mercado laboral, así como las diferentes formas de discriminación que pueden interactuar con la desigualdad de género.

La programación incluye una ponencia inaugural sobre interseccionalidad y derecho de acceso al mercado laboral, en la que se analizan las barreras jurídicas, sociales y estructurales que pueden afectar a las mujeres en función de factores como el origen étnico, la situación socioeconómica o la experiencia migratoria.

Las jornadas contarán con grandes referentes como Elena López Quintana, abogada especializada en Derecho de familia, Violencia de Género y Extranjería, a cargo de la ponencia Interseccionalidad en el derecho al acceso al mercado laboral; Estrella Rueda, profesora de Psicología Social en la Universidad de Sevilla; Estela Moreno, escritora y experta en violencia de género; Carmen Rodríguez, abogada especializada en Igualdad; Amina Kamour, vicepresidenta de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales; Lu Carrasco, actriz y psicóloga experta en perspectiva de género; y Tamara Moreno, representante de la Asociación de Mujeres Gitanas.

El programa contempla asimismo una mesa dedicada a experiencias y buenas prácticas, en la que se presentan trayectorias de mujeres que han logrado superar situaciones de vulnerabilidad y acceder a oportunidades laborales. Así, una segunda mesa está centrada en las herramientas para combatir la discriminación en el ámbito laboral y abordar cuestiones como las dificultades de inserción de las mujeres migrantes, el edadismo y los estereotipos, así como la discriminación que afrontan las mujeres gitanas y el impacto del antigitanismo en sus oportunidades laborales.

REFERENTES Y REDES DE APOYO

La jornada pretende también visibilizar experiencias y referentes femeninos diversos, poniendo en valor las capacidades, trayectorias y aportaciones de mujeres que han desarrollado diferentes procesos de superación y crecimiento profesional.

En este sentido, desde la Diputación se destaca el valor de las redes de apoyo y colaboración como herramientas para generar oportunidades, compartir conocimientos y experiencias y fortalecer la confianza y la autonomía de las mujeres. Con esta iniciativa, la corporación provincial reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades en el empleo, la eliminación de las discriminaciones y el reconocimiento de la diversidad de las mujeres de la provincia, favoreciendo espacios de participación, intercambio y creación de redes.

La jornada concluye con un llamamiento a seguir construyendo oportunidades desde la colaboración, "Cuando una mujer avanza, abre camino para otras. Y cuando las mujeres avanzamos juntas, conseguimos transformar nuestra sociedad".