Diputación de Sevilla invierte 1,4 millones en nuevos equipos de protección y rescate para Bomberos de la Provincia

El presidente de Diputación, en la entrega de nuevos equipos de protección y rescate para el Consorcio Provincial de Bomberos - DIPUSEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha formalizado la entrega al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla de nuevo equipamiento de protección individual, protección respiratoria y rescate técnico, con una inversión de 1.411.575 euros.

De forma previa a la presentación de una muestra del nuevo equipamiento, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha recibido al nuevo gerente del Consorcio, Rafael Pérez, que se incorpora formalmente al puesto durante este mes de noviembre.

Al respecto, su nombramiento fue aprobado por la Junta General del Consorcio el pasado 22 de octubre. Pérez cuenta con experiencia en el ámbito de la dirección de emergencias y la seguridad pública y asume la Gerencia en una etapa marcada por el desarrollo del Plan Director y la modernización de los recursos humanos y materiales del sistema provincial de bomberos, remarca la Diputación en un comunicado.

El nuevo material, en cuya presentación ha participado también el diputado de Servicios Públicos Supramuniciales y vicepresidente del Consorcio, Gonzalo Domínguez, se distribuirá entre los parques de bomberos de la provincia para mejorar sus dotaciones y avanzar en la homogeneización de los medios disponibles.

La adquisición se enmarca en la estrategia de modernización del sistema provincial de bomberos, con el objetivo de adecuar los recursos a las distintas necesidades de intervención y ofrecer una respuesta coordinada en el conjunto del territorio.

La inversión se ajusta a las líneas de actuación del Plan Director del Consorcio, que contempla la mejora y optimización de los recursos materiales y operativos del servicio. Esta planificación se suma al esfuerzo inversor de la Diputación para consolidar una red provincial capaz de atender las necesidades de una provincia con municipios y realidades territoriales diversas. Una línea de trabajo que tendrá continuidad en los próximos años.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA INTERVENCIONES DE RIESGO

La partida de mayor cuantía corresponde a los equipos de protección respiratoria, destinados a intervenciones en las que es necesario utilizar protección respiratoria autónoma. Entre el material adquirido destacan los equipos autónomos de respiración Dräger PSS AirBoss Connect, que incorporan unidades electrónicas con alarma digital de hombre muerto, monitorización de la temperatura ambiente y cálculo automático de la ruta del aire restante.

La dotación incluye también kits de adaptación para configuraciones bibotella de alta duración, máscaras FPS 7000 de triple tallaje ergonómico, reguladores pulmoautomáticos de alto rendimiento neumático y botellas de aire comprimido a 300 bares, fabricadas en composite ultraligero de aluminio y fibra de carbono, de la gama Luxfer.

El suministro se completa con carros semiautónomos de distribución de aire PAS AirPack One, equipados con devanaderas de hasta 100 metros para intervenciones confinadas de larga duración. También incluye semimáscaras con filtros combinados y tres compresores industriales de recarga automática de seguridad.

RECURSOS PARA RESCATES EN ALTURA Y EVACUACIONES COMPLEJAS

El segundo bloque de material está destinado a los trabajos en altura y a las operaciones de rescate que requieren sistemas específicos de sujeción, acceso, elevación o evacuación.

Entre los equipos figuran cascos Vertex de alta visibilidad, arneses integrales Falcon Ascent y arneses de torso Top Croll, elementos de amarre dobles con absorbedores de energía y poleas de liberación técnica. Se incorporan, además, camillas nido Nest de alta resistencia, trípodes mecánicos con cabrestantes perimetrales y tornos estructurales Ortles Kong.

La dotación incluye asimismo camillas bariátricas Ruth Lee, con lonas de elevación reforzadas y testadas para soportar cargas de hasta 600 kilogramos. Estos equipos están destinados a operaciones de evacuación complejas.

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL ADAPATADO

El suministro comprende también equipos de protección individual (EPI), entre ellos chaquetones y cubrepantalones de intervención estructural, así como trajes para rescate técnico y forestal, con tejidos de alta protección térmica y mecánica que incorporan Nomex y Kevlar.

A estos equipos se suman botas de intervención con resistencia al corte por rotación, guantes de extinción y guantes elásticos de alta desteridad para trabajos de excarcelación, como los que se realizan para liberar a personas atrapadas en accidentes de tráfico. La dotación se completa con cascos forestales multincidente, adaptados a intervenciones en espacios abiertos y a actividades como el rescate en aguas rápidas y el montañismo.

La entrega se integra en el proceso de mejora de los medios materiales del sistema provincial de bomberos que impulsa la Diputación a través del CPEIS. El objetivo es avanzar hacia una red con recursos adecuados, criterios operativos comunes y capacidad para responder a emergencias de distinta naturaleza en los municipios de la provincia.

En este marco, el Plan Director constituye la hoja de ruta para la evolución del servicio y la planificación de sus necesidades. La inversión en equipamiento se suma a las actuaciones dirigidas a consolidar la estructura operativa del Consorcio y a mejorar progresivamente los recursos con los que trabajan los profesionales, con la seguridad de los intervinientes y la atención a la ciudadanía como prioridades.