La Diputación de Sevilla planea un parque central en el Cortijo del Cuarto para proteger la ermita de Valme

Archivo - Ermita de Valme en Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este lunes una nueva iniciativa dentro del proyecto urbanístico del Cortijo del Cuarto para respetar la conservación de la Ermita de Valme y el Cortijo Viejo.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, se va a diseñar un parque central, llamado Parque de Valme, que rodea la Ermita, conservando el pinar, englobando el Cortijo Viejo y continuando hacia el Guadaíra hasta unirse al parque longitudinal que recorrerá toda la margen del cauce fluvial. En total, serán 70 hectáreas de zona verde en continuidad.

La Diputación ha subrayado que este pulmón verde "garantiza suelo de gran calidad para la celebración de la Romería y, por supuesto, espacio para el disfrute ciudadano todo el año". En esta línea, la institución ha remarcado que "la revalorización de los valores ambientales de los suelos actuales del Cortijo son el eje vertebral de Barrio de Quarto".

De esta forma, el viario principal de norte a sur se ha modificado. Su trazado se retira de la Ermita hasta 150 metros al este, para girar luego y llegar a la parte trasera del Hospital de Valme. Este trazado en forma de arco a"yuda además a reducir el impacto del tráfico".

La Diputación ha asegurado que al evitar las largas avenidas rectas, "lo ralentiza, disminuye la velocidad de circulación y las emisiones de CO2".

La Romería de Valme está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Actividad de Interés Etnológico declarada Bien de Interés Cultural.

La Ermita del Cortijo de Cuarto es el punto de destino de la peregrinación, que se celebra cada año desde Dos Hermanas el tercer domingo de octubre. El origen del edificio se remonta a la época medieval y el estilo de su construcción es neomudéjar. Posee planta de una sola nave con techumbre de madera a dos aguas y una pequeña sacristía lateral adosada. Sobre la puerta de acceso destaca el ajimez con arcos de herradura, por debajo de los cuales se observa una lápida cuya inscripción narra cómo, en ese lugar, el rey Fernando III el Santo invocó a la Virgen con la súplica "Váleme Señora" para lograr la conquista de Sevilla en 1248.

La capilla original desapareció y fue reedificada en 1859 gracias al mecenazgo de los Duques de Montpensier. El arquitecto Balbino Marrón realizó el proyecto de reconstrucción y en su interior se colocó un retablo dorado de estilo rococó, fechado en 1788. Su camarín central acoge cada año a la Virgen de Valme cuando vuelve a su Ermita, por unas horas, el día de la Romería.

El aledaño Cortijo Viejo incluye el elemento más antiguo de la zona: la torre fortificada del siglo XIII, que servía de atalaya.