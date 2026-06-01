Diputación de Sevilla pone en marcha un nuevo plan provincial de impulso a la digitalización de ayuntamientos

Técnicos de Diputación informan del nuevo plan de impulso a la digitalización de ayuntamientos - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Sociedad Informática Provincial (Inpro), ha iniciado el despliegue del nuevo Plan Provincial de Impulso a la Digitalización Municipal, una iniciativa destinada a consolidar la transformación digital de las entidades locales de la provincia y a facilitar una relación más sencilla, rápida y transparente entre la ciudadanía y sus administraciones.

El plan nace para dar respuesta a las exigencias normativas que establecen la tramitación electrónica como forma ordinaria de relación entre administraciones y personas usuarias, al tiempo que refuerza el compromiso de la Diputación con la modernización de los servicios públicos locales, especialmente en los municipios de menor tamaño, explica en una nota de prensa.

La estrategia contempla un modelo de acompañamiento adaptado a las necesidades de cada ayuntamiento, con el objetivo de garantizar que ninguna entidad local quede al margen de la transformación digital. Para ello, Inpro pondrá a disposición de los municipios asistencia técnica especializada, formación, soporte continuo y herramientas que permitan avanzar hacia una gestión plenamente electrónica.

El inicio de este proceso se ha presentado en una reunión de trabajo celebrada en Castilblanco de los Arroyos, en la que el vicepresidente de INPRO, Antonio Jesús Muñoz, estuvo acompañado por el alcalde del municipio, José Manuel Carballar, y por personal técnico de la sociedad provincial. Durante el encuentro se dieron a conocer las principales líneas de actuación del plan y el calendario previsto para su implantación.

La iniciativa tiene como eje tecnológico la plataforma ADEL, evolución del sistema MOAD, una herramienta que durante más de una década ha permitido avanzar en la digitalización de los procedimientos administrativos de numerosos ayuntamientos de la provincia. Sobre esta base, el nuevo plan plantea un despliegue adaptado a la realidad de cada entidad local.

REFORZAR Y AMPLIAR EL CATÁLOGO DE TRÁMITES DISPONIBLES

Por una parte, se contempla una línea de consolidación dirigida a los municipios que ya utilizan la plataforma, con medidas orientadas a reforzar su funcionamiento y ampliar el catálogo de servicios y trámites disponibles. Por otra, se desarrollará una línea de nueva implantación para aquellas administraciones que inician ahora su proceso de digitalización, incorporando un acompañamiento técnico intensivo en todas las fases del proyecto.

Entre las actuaciones previstas destaca también la incorporación del catálogo de procedimientos cep@l, impulsado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que pone a disposición de las entidades locales alrededor de 450 procedimientos normalizados y jurídicamente validados, facilitando una gestión más homogénea, segura y eficiente.

Como destacan los responsables de Inpro, la digitalización va más allá de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y supone una transformación profunda en la organización y prestación de los servicios públicos. Entre los beneficios previstos figuran la simplificación de trámites, la reducción de los tiempos de respuesta, la mejora de la atención a la ciudadanía y el avance hacia oficinas municipales sin papel.

ADAPTADO A CADA MUNICIPIO, CON FORMACIÓN Y SOPORTE PERMANENTE

Para garantizar el éxito del proceso, el plan se desarrollará mediante una metodología estructurada en varias fases que incluyen el análisis inicial de la situación de cada ayuntamiento, la configuración personalizada de las soluciones tecnológicas, la formación de los equipos municipales y un servicio permanente de soporte y seguimiento.

Con esta iniciativa, la Diputación de Sevilla sigue apostando por la cooperación municipal y por una administración local más moderna, cercana y preparada que responsa a las necesidades de la ciudadanía en el entorno digital. Asimismo, invita a los ayuntamientos que ya utilizan la plataforma de administración electrónica gestionada por Inpro a participar activamente en este proceso de mejora continua y a aprovechar las nuevas funcionalidades que se irán incorporando progresivamente al sistema.