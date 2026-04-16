La Diputación de Sevilla presenta la efeméride 'El Castillo de las Guardas. 375 años de la Villa (1651-2026)'

'El Castillo De Las Guardas. 375 Años De La Villa (1651-2026)'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Castillo de las Guardas y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha presidido este jueves la presentación en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla de la efemérides 'El Castillo de las Guardas. 375 años de la Villa (1651-2026)', un acontecimiento que se celebrará en la localidad durante el próximo mes de mayo y del que se han publicitado tanto el cartel anunciador como el programa de actividades, que incluye un ciclo de conferencias a cargo de reconocidas personalidades, como Pilar Llop, ex presidenta del Senado.

Domínguez, que ha estado acompañado por el primer teniente de Alcaldía, José Antonio Fernández; el concejal de Fiestas Mayores, Alfonso Pérez, y la técnica de cultura, Jackeline Arosa, además de Julián Moreno Retamino, vecino de la localidad, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y también ponente en el ciclo , ha destacado el valor de estas ponencias.

"Son jornadas que representan un momento de encuentro con nuestra memoria, nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo. Son días para recordar de dónde venimos, poner en valor nuestra historia y rendir homenaje a quienes, con su trayectoria y legado, han contribuido al nombre y al prestigio de nuestra Villa", según ha recogido la institución provincial en una nota.

En definitiva, "la actividad va a quedar marcada en la historia de nuestro municipio, no solo por la relevancia de la fecha que conmemoramos sino también por la extraordinaria calidad de sus ponentes y por el profundo significado de los actos programados en el marco del 375o aniversario de la Villa de El Castillo de las Guardas", ha dicho Gonzalo Domínguez.

Para el alcalde, "la culminación será la presentación del libro 'Hijos e Hijas Ilustres de la Villa', una obra que recoge la memoria viva de tantas personas que han engrandecido nuestro municipio a lo largo del tiempo". A su juicio, este libro constituye "el broche de oro de esta conmemoración y un testimonio perdurable para las generaciones presentes y futuras".

REFUERZO DEL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA

El panel de personalidades participantes en la actividad reune a destacadas figuras del ámbito jurídico, académico y cultural: José Fernando Gabardón de la Banda, doctor en Historia del Arte y en Derecho; Pilar Llop Cuenca, magistrada, ex presidenta del Senado y ex ministra de Justicia del Gobierno de España; Pilar Sepúlveda García de la Torre, abogada y ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial, y el anteriormente citado Julián Moreno Retamino. El ciclo de conferencias se inaugura el próximo 7 de mayo, en el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses, "un escenario de gran valor patrimonial y simbólico, que estará a la altura de la relevancia de este acontecimiento", donde se pronunciará la primera conferencia.

El resto de actividades, conferencias y exposiciones se desarrollarán posteriormente en el municipio de El Castillo de las Guardas. "Como alcalde, es para mí un verdadero orgullo poder compartir con nuestros vecinos y vecinas este momento histórico, que refuerza nuestro sentimiento de pertenencia y proyecta el nombre de El Castillo de las Guardas con la dignidad y el reconocimiento que merece", ha concluido.