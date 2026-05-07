Diputación de Sevilla presenta el sistema integral de los servicios de igualdad municipales al personal técnico

Encuentro de trabajo técnico con profesionales de los Puntos de Igualdad Municipales (PIM) de la provincia en la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido un encuentro de trabajo técnico con profesionales de los Puntos de Igualdad Municipales (PIM) de la provincia. La sesión ha tenido como objetivo principal la actualización y coordinación de las líneas estratégicas en materia de igualdad y diversidad, asegurando una atención homogénea y eficaz en el territorio.

Durante la jornada, se han abordado de forma práctica las funcionalidades del Sistema Integral de Gestión de los Servicios de Igualdad municipales, puesto en marcha por el Servicio de Igualdad, informa en una nota de prensa.

Esta herramienta se consolida como un espacio compartido esencial para la planificación de agendas, la recogida de datos y la elaboración de la memoria anual del servicio, facilitando la labor de las Asesoras Jurídicas y Agentes de Igualdad de la provincia, que venían demandando esta iniciativa.

NOVEDADES EN SUBVENCIONES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

En el marco de esta reunión técnica, se han presentado las actualizaciones de la Línea 4 de Subvenciones, destinada a la promoción de la igualdad, la atención a la diversidad y la lucha contra las violencias machistas.

Asimismo, se han perfilado las actuaciones previstas para la campaña institucional del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, y la apertura de la IV Edición de los Premios de Ensayo Guiomar.

REFUERZO FORMATIVO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la propuesta de formación específica en violencias machistas dirigida a las asesoras jurídicas de los Puntos de Igualdad Municipales, con el fin de reforzar la atención especializada ante estas situaciones.

Además, se ha analizado la posible línea de coordinación entre los equipos técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y estos Puntos de Igualdad Municipales. Esta colaboración permitirá compartir novedades relativas al título habilitante de víctimas de violencia de género, instrumento jurídico fundamental para garantizar el acceso de las mujeres a los derechos y recursos de protección existentes.

Con este encuentro, el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con el municipalismo, dotando a los equipos técnicos de las herramientas de gestión y formación necesarias para construir una sociedad más justa e igualitaria.