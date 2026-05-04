Diputación de Sevilla presta a los ayuntamientos apoyo técnico ante el proceso de regularización de migrantes

Apoyo técnico a consistorios antes el el proceso de regularización de migrantes. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad, ha iniciado una línea de colaboración estratégica con los ayuntamientos de la provincia para coordinar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Esta actuación tiene como objetivo principal ofrecer soporte técnico y herramientas de gestión a los municipios ante el incremento de la demanda de información y trámites administrativos. En este marco de cooperación, la institución provincial pone en marcha diversas iniciativas para facilitar a los profesionales de todos los municipios de la provincia habitantes el asesoramiento necesario, informa en un comunicado.

El objetivo es unificar criterios que aseguren una respuesta ágil, eficiente y coordinada en todo el territorio provincial frente a las novedades del Reglamento de Extranjería.

Como parte de este plan de acompañamiento, los próximos días 5 y 6 de mayo se celebrarán unas jornadas formativas en formato telemático dirigidas específicamente a los profesionales del sistema público de servicios sociales.

La formación estará impartida por Carmen Gutiérrez Varilla, abogada experta en materia de extranjería y parte de los equipos de asesoramiento a personas inmigrantes de Cooperación y Desarrollo con el Norte de África y de Solidaridad Internacional (Codenaf) y, actualmente, está involucrada en el apoyo al proceso de regularización migratoria.

Estas jornadas abordarán de forma pormenorizada las novedades normativas del nuevo Reglamento de Extranjería, y el papel de los Servicios Sociales Comunitarios, facilitando a los los y las técnicos municipales la información necesaria para alcanzar una correcta tramitación de los expedientes y resolver las consultas de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, el Área de Cohesión Social e Igualdad pone de relieve la relevancia de la labor que realizan los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios. Su intervención es determinante en este proceso, ya que sobre ellos recae la responsabilidad técnica de atender y elaborar documentos preceptivos, como es el Informe de Vulnerabilidad Social, esenciales para que las personas migrantes puedan regularizar su situación en la provincia, concluye el comunicado.