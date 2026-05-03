Un coche se sale de la A-8 y es retirado por los bomberos

Un vehículo se sale de la A-8 y es retirado por los bomberos - 112 CANTABRIA

LAREDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado este sábado un coche que se ha salido de la vía en el punto kilométrico 168 de la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura de Laredo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a los efectivos del Ejecutivo regional, que han señalizado la zona y han colocado el turismo en el arcén.

Posteriormente, la grúa se han encargado de su retirada definitiva, ha informado el 112 Cantabria a través de su perfil en la red social X.