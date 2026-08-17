La Diputación de Sevilla publica un informe para "evaluar y reducir" la brecha de género en la provincia

Diputada provincial de Sevilla de Cohesión e Igualdad, María Encarnación Fuentes. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha hecho público el informe 'Monitorización de indicadores de género en la provincia de Sevilla' como "herramienta estratégica" para ofrecer una radiografía "precisa, actualizada y rigurosa" sobre la "situación real" de mujeres y hombres en el territorio provincial.

Según ha precisado la administración provincial en una nota de prensa, el "esfuerzo analítico" del proyecto se ha centrado en "visibilizar las brechas de género aún existentes", así como comprender las causas de su origen y facilitar la fijación de "líneas de actuación prioritarias" para avanzar hacia una provincia "más inclusiva, justa y cohesionada".

De esta manera, la investigación ha respondido a los objetivos del Observatorio para la Igualdad y la Diversidad de la corporación provincial, concebido como un "centro de referencia" para la generación y difusión del conocimiento técnico en esta materia.

Asimismo, ha tomado como punto de partida el diagnóstico del 'II Plan Estratégico de Igualdad de la Diputación', con indicadores del año 2022, de manera que ha actualizado sus magnitudes con información estadística correspondiente al ejercicio 2024.

Por tanto, el proceso de seguimiento tendrá una nueva edición con los datos relativos a 2026, con la finalizad de establecer una "evaluación comparativa" a lo largo del tiempo, identificar tendencias y analizar las "transformaciones estructurales" de la sociedad sevillana.

El documento ya se encuentra disponible para su consulta en la web del observatorio y será remitido a todos los ayuntamientos de la provincia para proporcionar una "base analítica sólida" para el diseño, planificación y evaluación de sus políticas públicas.

INDICADORES ESTADÍSTICOS

El estudio ha recopilado e interpretado un "amplio catálogo" de indicadores estadísticos distribuidos en bloques clave de la realidad comarcal y municipal, como la demografía y estructura social a través del análisis de la evolución poblacional, densidad, tipología de hogares, movimientos migratorios y nivel educativo.

Respecto a la violencia de género, se ha llevado a cabo un "examen detallado" de fuentes oficiales sobre llamadas al 016, denuncias interpuestas, órdenes de protección dictadas, víctimas mortales y su evolución histórica en los municipios.

Además, se ha abordado el mercado de trabajo desde la evaluación del "impacto" de la brecha de género en la población activa, el desempleo, la contratación, las afiliaciones a la Seguridad Social, los salarios y las pensiones.

Por su parte, la representación y participación ha sido evaluada desde una radiografía del enfoque de igualdad en ámbitos de "especial interés" como las universidades, la participación política y social, el movimiento asociativo, la afiliación sindical, la discapacidad o la población reclusa.

Con la elaboración y difusión de este informe, la Diputación de Sevilla ha buscado tanto "fortalecer la capacidad" de los ayuntamiento para "eliminar las barreras de género" como "impulsar la igualdad de oportunidades" a través de la información y las recomendaciones estratégicas necesarias.