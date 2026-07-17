Diputación de Sevilla realizará obras de mejora de 15 municipios del área de Osuna y Estepa por valor de 10,3 millones

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, ejecutará actuaciones por importe superior a 10,3 millones de euros en el marco de los Planes de Actuación Integrados (PAI-EDIL) en 15 municipios de las Áreas Urbanas Funcionales (AUF) de Osuna y Estepa, dos estrategias de desarrollo urbano impulsados por la Diputación de Sevilla y financiadas con cargo al Programa Feder 2021-2027.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, los PAI-EDIL constituyen uno de los principales instrumentos de la política de cohesión de la Unión Europea para promover un desarrollo urbano "más sostenible, inteligente e integrador mediante actuaciones que mejoren la competitividad económica, la transición ecológica y la calidad de vida de la ciudadanía".

En este contexto, la Diputación ha presentado los proyectos 'Talento e Inteligencia Territorial', para la AUF de Osuna; y 'Economía Verde: Impulsando el Desarrollo Territorial Sostenible', para la de Estepa, con actuaciones que, entre ambos, abarcan a 17 municipios de la provincia.

De esta manera, bajo un presupuesto que alcanza los 20 millones de euros, la financiación europea (11.948.904 euros) se complementa con la aportación de la Diputación, mientras que la ejecución de las distintas actuaciones se distribuye entre las sociedades provinciales Prodetur e Inpro y los ayuntamientos de Osuna y Estepa.

En el caso de Prodetur, la entidad asumirá actuaciones en 15 municipios por un importe global de 10.315.000 euros, de los que 3.740.000 euros corresponden al Área Urbana Funcional de Osuna y 6.575.000 euros al Área Urbana Funcional de Estepa.

Estas inversiones se centran, principalmente, en la creación y mejora de infraestructuras destinadas a la innovación, el emprendimiento, la formación, la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento turístico de los recursos del territorio.

ACTUACIONES EN EL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE OSUNA

Dentro del AUF de Osuna, Prodetur desarrollará diez actuaciones de más de 3,7 millones de euros, distribuidas entre los municipios de Algámitas, Los Corrales, Lantejuela, Martín de la Jara y El Saucejo. Entre las inversiones más destacadas, figura el Aula de Innovación Territorial de Los Corrales, con un presupuesto de 625.000 euros; y el Centro de Actividades Empresariales y Formación para el Empleo de Algámitas, dotado con 575.000 euros.

Además, el plan contempla la construcción de un Centro de Naturaleza en El Saucejo, con una inversión de 480.000 euros, así como un auditorio para eventos e iniciativas culturales en Lantejuela, presupuestado en 425.000 euros.

Asimismo, completan las actuaciones el Edificio Multidocente de Investigación y Divulgación en El Saucejo (360.000 euros), un espacio de innovación para la práctica deportiva en Lantejuela (350.000 euros), el Centro de Empresas e Incubadora de Negocios de Martín de la Jara (285.000 euros), el Centro de Investigación del Deporte Adaptado de Los Corrales y el Aula de Innovación Ambiental de Martín de la Jara (225.000 euros cada uno), donde también rehabilitarán y digitalizarán el Aula de Conferencias de este último municipio (190.000 euros).

ACTUACIONES EN EL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE ESTEPA

En el AUF de Estepa, se ejecutarán 16 actuaciones con presupuesto conjunto de 6,5 millones de euros, distribuidas entre Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio.

Las mayores inversiones, de 900.000 euros cada una, corresponden a la ampliación del Centro Empresarial y de Formación en Ecoturismo y Economía Verde de Casariche y a la mejora de la eficiencia en la gestión del agua y la movilidad en Pedrera.

Igualmente, se acometerá la mejora y adecuación del Parque Europa de La Roda de Andalucía, con 825.000 euros; la rehabilitación del Parque Urbano de Badolatosa como refugio climático, con 550.000 euros; la construcción de un Centro de Formación y Vivero de Empresas en Energía Fotovoltaica en Herrera, con 500.000 euros; y la rehabilitación de su silo municipal para uso ecoturístico, dotada con 400.000 euros.

Por otro lado, el programa incorpora actuaciones como la ampliación del Centro de Formación para el Empleo Verde de Aguadulce (350.000 euros), la construcción de un vivero de empresas en Gilena (350.000 euros), la adecuación del Aula de Innovación en Economía Verde de Herrera (350.000 euros), mientras en El Rubio se prevé la creación de un espacio para grandes eventos turísticos (300.000 euro) y el acondicionamiento de un centro de interpretación de la naturaleza (300.000 euros).

Por último, se pondrá en marcha el camino de conectividad urbano-rural de Marinaleda (225.000 euros), donde también se mejorarán otras instalaciones municipales con una inversión de 225.000 euros), y se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con comunidades energéticas y renaturalización urbana en Gilena y Lora de Estepa.

La ejecución de las actuaciones, financiadas por Prodetur, está prevista a partir de 2027, una vez completadas las fases de redacción de proyectos y tramitación necesarias para el inicio de las actuaciones, de acuerdo con el calendario establecido para ambos Planes de Actuación Integrados.