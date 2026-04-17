Diputación de Sevilla refuerza en París la promoción de la provincia como destino internacional de turismo MICE

Prodetur refuerza en París la promoción de la provincia como destino internacional de turismo MICE. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha participado en París en una acción de promoción dirigida al segmento de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE, por sus siglas en inglés), organizada por el Sevilla Congress & Convention Bureau en el marco del convenio de colaboración de la sociedad provincial con Turismo Andaluz, con el objetivo de consolidar la posición de la provincia como destino internacional para la celebración de eventos profesionales.

El encuentro, que ha tenido lugar en formato 'workshop', ha reunido a empresas turísticas de Sevilla especializadas en el segmento MICE con agencias de viajes y profesionales del sector en el mercado francés, considerado uno de los más estratégicos para la provincia sevillana, informa en una nota de prensa.

Además, han estado presentes el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y la gerente del SCCB, Carmen Arjona. Al tratarse de un evento inserto en el Plan de Acción para la Promoción Turística del 'destino Sevilla', la elección de París como sede del encuentro viene motivada por los datos que sitúan a Francia como el segundo país emisor internacional de turistas hacia la provincia, y el primero de Europa (223.000 visitantes en 2025).

Este posicionamiento refleja no solo el volumen de visitantes franceses sino también su afinidad con el destino, motivada por factores como la cercanía geográfica, la buena conectividad aérea y el interés por la oferta cultural y gastronómica. El mercado francés presenta un alto potencial para el segmento MICE por su perfil cualitativo, tratándose de un viajero con poder adquisitivo medio-alto y vinculado en gran medida a perfiles profesionales cualificados.

La provincia, por su parte, presenta importantes ventajas competitivas como su conectividad aérea con la capital francesa, con vuelos directos y frecuentes que facilitan la organización de encuentros internacionales. A esto se suma una oferta diferencial basada en espacios singulares, como haciendas, cortijos y enclaves rurales, donde reunirse más allá de los formatos convencionales, algo que viene demandando cada vez más el sector MICE.

El vicepresidente de Prodetur ha destacado el creciente posicionamiento de la provincia afirmando que "Sevilla es hoy un destino consolidado, competitivo y en constante evolución dentro del panorama europeo" haciendo hincapié en el trabajo conjunto con el SCCB en el que se apuesta por la colaboración público-privada "para ofrecer un destino fiable, preparado para acoger eventos de primer nivel y donde vivir experiencias memorables".

En este sentido, Rodríguez Hans ha puesto el acento en la capacidad del destino para ofrecer experiencias complementarias. "Otro de los grandes atractivos de la provincia es su excelente clima durante gran parte del año, que permite planificar eventos y actividades al aire libre con total garantía", ha subrayado, añadiendo que "esta ventaja se complementa con una amplia oferta de experiencias que enriquecen cualquier congreso o incentivo, desde propuestas de enoturismo hasta rutas en entornos naturales donde disfrutar del paisaje".

Esta acción en París se enmarca en la estrategia de promoción internacional que Prodetur viene desarrollando enfocada en el segmento MICE y que incluye la participación en ferias especializadas, la organización de encuentros profesionales y acciones en mercados prioritarios, como la reciente iniciativa desarrollada en Miami.