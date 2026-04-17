El caldo de ceniza, la práctica ancestral que protege los árboles de plagas de forma natural - MARKUS SPISKE - UNSPLASH

MADRID 17 Abr (EUROPA PRESS)

La primavera es una explosión de floración para aquellas plantas que habían estado en su fase de reposo durante el invierno. Quienes tienen un jardín con árboles y vegetación, observarán que algunos empiezan a crecer más rápido, pero las plagas resurgen y se convierten en una preocupación.

Aunque existen multitud de pesticidas y productos químicos diseñados para ahuyentar y disuadir la aparición de insectos dañinos en los árboles, se puede recurrir a un truco ancestral y natural que utiliza la cal de ceniza.

¿POR QUÉ SE APLICA CENIZA?

La ceniza crea una barrera de potasio y otros minerales alcalinos con propiedades fungicidas que ayudan a combatir las enfermedades en las plantas, de acuerdo con un artículo divulgativo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Además, al ser seca y abrasiva, deshidrata a insectos de piel blanda e impide que trepen por los árboles.

Además de crear una capa protectora sobre el tronco, también se puede crear una barrera protectora contra caracoles y babosas si se espolvorea alrededor del árbol. La ceniza también puede ser fuente de nutrientes esenciales para el crecimiento saludable de las plantas, por lo que sirve tanto para proteger contra plagas como para fertilizarlas (aunque se deben usar cantidades pequeñas).

¿EN QUÉ PLANTAS SE PUEDE USAR?

Generalmente, la ceniza se aplica principalmente a los árboles, en especial los cítricos, manzanos o perales. No obstante, también se puede utilizar en hortalizas resistentes para evitar plagas provenientes de la tierra.

Por otra parte, no se recomienda aplicar la ceniza en cualquier parte, ya que puede elevar excesivamente la alcalinidad de algunos suelos que ya sean calizos, neutros o ligeramente alcalinos, de acuerdo con el blog del fabricante de abonos y fertilizantes Bh Terra. Tampoco se aconseja utilizarla con aquellas plantas que necesitan sustratos con un pH bajo, ya que puede causar un desequilibrio nutricional.

¿CÓMO SE HACE LA CAL DE CENIZA?

Para preparar una solución de ceniza, también conocida como "caldo de ceniza, para aplicarla directamente sobre el tronco, se mezcla ceniza de madera con agua para crear una pasta. La Agencia de Gestión Agraria andaluza resalta la importancia de que la madera no haya sido tratada para evitar la introducción de químicos desconocidos en la pasta.

Se le puede añadir arcilla para mejorar su adherencia y hacerla más duradera.Una vez mezclada, se puede aplicar utilizando una brocha o un pincel directamente sobre el tronco y sus ramas principales. En el caso de que se quiera utilizar en otras plantas, se puede diluir con más agua y rociar sobre las hojas afectadas por una plaga.

La primavera y el otoño son las épocas ideales para aplicarla, evitando momentos del día con mucho sol porque puede quemar la corteza. Se recomienda aplicarla con tiempo seco sin heladas para que se adhiera y seque adecuadamente. Además, se debe observar la planta a la que se le haya aplicado la ceniza para detectar cualquier signo de cambio en su estado.