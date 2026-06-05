La Diputación de Sevilla ultima una línea de refuerzo de 1,2 millones para Vías Singulares de la provincia

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, en la presentación del Programa de Vías Singulares - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla está ultimando una línea de refuerzo financiero, dotada con 1,2 millones de euros, que irá destinada a "garantizar el éxito" de los proyectos dentro del Programa de Vías Singulares que habían sido seleccionados en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) y en los que la Institución continúa trabajando de la mano de los ayuntamientos.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, en el Plan Contigo se articulaba un programa especifico, denominado Programa de Vías Singulares (PVS), que tenía como finalidad "implicar" a los ayuntamientos que estuviesen interesados en la "transformación o adecuación" de vías interurbanas asfaltadas, que no son oficialmente carreteras y carecen actualmente de titulares acreditados o que estén en manos de titulares sin competencias viarias y por ello "proclives a su cesión o cierre".

En esta línea, de los tramos subvencionados los viarios seleccionados en el Plan Contigo que han concluido "satisfactoriamente" en la provincia de Sevilla son el de Alcalá del Río, con 2,1 millones de euros de subvención asignada; el de Isla Mayor, que se encuentra en fase de terminación con 1,4 millones de euros asignados; los de Lora del Río con 1,6 millones y El Palmar de Troya, en fase de ejecución con 400.000 euros.

Del mismo modo, las vías de Aznalcázar con 6 millones y de Utrera, con 600.000 euros asignados, se encuentran en una situación derivada del surgimiento de "causas de resolución del contrato", similar a la situación de Las Cabezas de San Juan, que se encuentra pendiente de licitación al tener que tramitar un reformado derivado del informe de impacto ambiental, con 1,9 millones de euros asignados.

En este sentido, la diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez ha explicado que esta nueva línea se debe a que son "conscientes de la complejidad de estos proyectos" y de que la elevación de los costes de las obras "implementan la necesidad de ampliar" su apoyo financiero con los ayuntamientos.

Según la diputada, la modificación presupuestaria aprobada en el Pleno del pasado mes de mayo, "es el punto de partida para esta línea de refuerzo que aprobaremos pronto".

Los créditos iniciales previstos en la reciente modificación presupuesta aprobada por el Pleno provincial son de 1,2 millones de euros, que responden al primer sondeo de necesidades al que contestaron los municipios de Las Cabezas de San Juan, Utrera y Aznalcázar.

Asimismo, se han estimando necesidades de 250.000, 350.000 y 450.000 euros respectivamente para las actuaciones en curso, que son la readecuación de la carretera SE-9021 para integrarla en la SE-5208, en Las Cabezas de San Juan; la conservación y mantenimiento de la carretera SE-9014, en el tramo desde Guadalema de los Quinteros hasta el límite del término municipal de El Palmar de Troya, en Utrera, y el proyecto constructivo de mejora de camino de Villamanrique de la Condesa a Isla Mayor, en el término municipal de Aznalcázar.