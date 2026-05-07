La Diputación de Sevilla volverá a emitir el paso de hermandades del Rocío por Villamanrique y el vado del Quema

Imagen del paso de hermandades por Villamanrique. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Inpro, volverá a emitir por internet, en tiempo real, el paso de las hermandades del Rocío por dos enclaves destacados en la provincia: Villamanrique de la Condesa y el Vado del Quema, en Aznalcázar (Sevilla).

Según ha detallado el órgano provincial en una nota, la emisión en directo se desarrollará entre el martes 19 y el viernes 22 de mayo, con una programación prevista de unas 30 horas desde cada uno de los puntos. Las retransmisiones podrán seguirse a través del enlace https://dipusevilla.es/pasodehermandades/.

Para ello, la Diputación ha desplegado una infraestructura tecnológica que incluye múltiples puntos de captación de señal, cámaras de alta definición ubicadas estratégicamente, sistemas de codificación en tiempo real y plataformas de distribución del contenido optimizadas para soportar elevados volúmenes de tráfico simultáneo.

La estabilidad de la señal se garantiza mediante soluciones de conectividad redundante, con redes de alta capacidad y enlaces dedicados que permiten mantener la continuidad del servicio, incluso en momentos de alta demanda.

Como contexto, desde 2010, Inpro está apostando por este dispositivo. El seguimiento de las emisiones ha crecido de forma sostenida y, en 2025, se registraron cerca de 30.000 usuarios conectados desde distintos países.

De esta manera, el servicio facilita el seguimiento en directo de dos de los momentos "más representativos" de la Romería a su paso por Sevilla y permite que muchas personas que se encuentran fuera de Andalucía puedan mantener el contacto con esta celebración.

Según ha detallado la institución provincial, Villamanrique de la Condesa vivirá a partir del 19 de mayo sus días más emblemáticos, en el marco de su Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, el Paso de Hermandades. Durante esta celebración, cerca de 70 hermandades atravesarán la localidad en su peregrinación hacia la aldea del Rocío.

El paso por el Vado del Quema constituye uno de los momentos más reconocidos del camino rociero. Actualmente, este enclave es transitado por 51 hermandades y 10 asociaciones rocieras, manteniendo una tradición ligada a las primeras peregrinaciones hacia El Rocío. La primera en cruzar este enclave será la hermandad de Lucena, a partir de las 18,00 horas del martes 19 de mayo, y la última será Los Palacios y Villafranca a las 12,00 horas del viernes, 22 de mayo.