Imagen de las III Jornadas Técnicas de Rescate en Medio Natural celebradas en Algodonales (Cádiz). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ALGODONALES (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis) ha participado en la sesión inaugural de las III Jornadas Técnicas de Rescate en Medio Natural celebradas en Algodonales (Cádiz), un encuentro formativo y operativo que ha reunido los días 17 y 18 de noviembre a cerca de 70 profesionales especializados procedentes de distintos servicios de bomberos.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, las jornadas, impulsadas por el Parque Territorial de Bomberos de Lebrija (Sevilla), tienen como objetivo favorecer el intercambio de conocimientos y el entrenamiento conjunto en técnicas de rescate en entornos naturales de difícil acceso.

En este contexto, este tipo de intervenciones requiere una elevada especialización, coordinación entre los distintos servicios y un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad, por lo que el encuentro permite practicar procedimientos en escenarios reales y mejorar la preparación ante las actuaciones más complejas.

El acto de apertura se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algodonales, que completó su aforo con la asistencia de los equipos participantes, mandos operativos y representantes institucionales.

Junto al alcalde de Algodonales, Ángel Acuña Racero, como anfitrión, han intervenido el gerente del Cpeis de la Provincia de Sevilla, Rafael Pérez García; la delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lebrija, Teresa Serrano Herrera, y el jefe operativo del Consorcio provincial, Tomás Gallo Torres.

Asimismo, el acto contó con la presencia del jefe del Parque de Lebrija e impulsor del encuentro, José Antonio Losada; del oficial jefe del mismo parque, Marco Antonio Sánchez; y del jefe de zona del Consorcio, Diego López Álvarez, además de los responsables técnicos de la organización.

COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Durante la presentación inicial, el coordinador técnico de las jornadas, Francisco Sánchez Lozano, ha subrayado el espíritu de cooperación y aprendizaje mutuo de esta cita, concebida al margen de cualquier planteamiento competitivo para compartir procedimientos reales de intervención entre distintos cuerpos de emergencias.

Por su parte, el gerente del Cpeis de Sevilla, Rafael Pérez García, ha destacado el respaldo y la implicación del Consorcio en unas jornadas que contribuyen a "mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de los servicios públicos de emergencias".

Tanto el alcalde de Algodonales como la delegada municipal de Lebrija han coincidido en destacar la importancia de la colaboración entre administraciones y la proyección que este encuentro técnico aporta al municipio de Algodonales y a la comarca.

En el acto también se ha reconocido la iniciativa y la capacidad organizativa del Parque Territorial de Bomberos de Lebrija, así como la preparación técnica de sus efectivos.

Tras la inauguración, el programa ha continuado con una ponencia técnica centrada en la actualización de procedimientos y equipamiento, a cargo de Fran Algaba, bombero del Cpeis de la Provincia de Sevilla y especialista en rescate en barrancos. Concluida la sesión teórica, los equipos participantes, procedentes de distintos servicios provinciales de bomberos y de ayuntamientos de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada), así como de la Ciudad Autónoma de Ceuta, iniciaron los ejercicios prácticos en escenarios naturales de la Serranía de Ronda.