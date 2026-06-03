La Feria de la Ciencia cierra en Sevilla su 24 edición con más de 36.000 visitantes y 9.000 estudiantes

Reunión Feria de la Ciencia en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha recibido en la sede de la institución al director de la Feria de la Ciencia, Josechu Ferreras, y a la secretaria de la organización, Guadalupe Jiménez, en un encuentro para analizar los resultados de la 24a edición de este evento, celebrada los pasados 6, 7 y 8 de mayo en Fibes.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, durante la reunión, los responsables de la Feria de la Ciencia trasladaron al diputado los principales datos de una edición que ha vuelto a consolidarse como una de las grandes citas de divulgación científica de Andalucía, con 148 expositores, la participación de 160 centros educativos y cerca de 9.000 estudiantes presentando sus proyectos ante más de 36.000 visitantes.

Durante el encuentro, Domínguez destacó que la Feria de la Ciencia se ha consolidado como una cita imprescindible para la comunidad educativa sevillana y señaló que constituye un vehículo muy adecuado para la divulgación científica dirigida los más jóvenes, al tiempo que permite mostrar el enorme talento, la creatividad y la capacidad de innovación que existe en los centros educativos de nuestros municipios.

La Diputación de Sevilla ha desempeñado "un papel destacado en esta edición como uno de los principales patrocinadores de la muestra, para facilitar la participación de 46 centros educativos de la provincia". La institución también ha vuelto a contar un expositor propio destinado tanto a actividades de divulgación relacionadas con el Medio Ambiente que se impulsan desde el área como a la presentación de proyectos escolares seleccionados por la organización.