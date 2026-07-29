El BOE publica el indulto parcial a Laura Borrás, que responde a "razones de justicia y equidad"

Archivo - La expresidenta de Junts Laura Borràs - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borrás, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años, que responde a "razones de justicia y equidad".

La propuesta, a cargo del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del este martes, conmuta a Borràs parte de la pena "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto".

Se le mantiene la multa y la inhabilitación de 4 años y 1 día para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos y, según expresó el Ministerio este martes, el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fue el que condenó a Borrás, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".