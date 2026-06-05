Festival de Rock Norte-Sur de El Castillo (Sevilla): programación y nuevos horarios por las altas temperaturas

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, acude a El Castillo de las Guardas con ocasión de una su Junta de Gobierno del organismo provincial, en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Rock Norte-Sur hará su esperada parada en El Castillo de las Guardas el próximo 13 de junio. En este sentido, el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, invita a toda la ciudadanía a disfrutar de un evento musical y de ocio de primer nivel que, en esta ocasión, ha reajustado sus horarios y actividades "para garantizar la máxima comodidad de los asistentes".

La decisión estratégica de retrasar la apertura de puertas "se ha tomado teniendo en cuenta las altas temperaturas propias de la época". De este modo, tanto la adecuación de la Plaza de Toros, escenario principal del evento, como el desarrollo de los talleres, los conciertos y la oferta gastronómica se han diseñado para optimizar la experiencia del público y de las bandas participantes, destaca la Diputación en un comunicado.

Con esta iniciativa, la institución provincial reafirma su compromiso inquebrantable con la música en vivo, la cultura segura y la diversidad de estilos, todo ello con acceso completamente gratuito y en el entorno monumental de El Castillo de las Guardas. A este respecto, el diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha valorado muy positivamente la consolidación de esta cita.

"Con el Festival Rock Norte-Sur cumplimos con nuestro objetivo fundamental de vertebrar el territorio a través de la cultura", ha considerado. Además, ha añadido, el objetivo es que la música en directo de gran formato "no sea el privilegio para unos pocos, sino una realidad accesible para todos los sevillanos, vivan donde vivan".

Las puertas de la Plaza de Toros se abrirán a partir de las 18,30 horas, dedicando su primer tramo al público familiar e infantil. La formación sevillana Quimirock ofrecerá un concierto lúdico y dinámico con versiones de clásicos del rock adaptadas para los más pequeños, combinando la energía eléctrica con una clara vocación educativa, esto será desde las 19,00 horas.

Paralelamente, se desarrollarán talleres infantiles de maquillaje, 'pintapelos' y creación de chapas rockeras, a partir de las 19,45 horas. El bloque de conciertos para adultos lo inaugurará Amante Laffon, a las 20,05 horas, un cuarteto sevillano de rock alternativo que destaca por un sonido propio e impregnado de contrastes, donde se dan la mano la crudeza del post-punk y las melodías de guitarras de los noventa.

Para mantener el ritmo del festival, los interludios estarán amenizados por el Dj Dr. Guassa que conectará las diferentes actuaciones. La segunda propuesta sobre el escenario correrá a cargo de Canastéreo, desde las 21,10 horas, una banda que experimenta con el rock, la neo-psicodelia y las raíces flamencas, con letras que transitan entre lo cotidiano y lo onírico. Posteriormente, a las 22,15 horas, llegará el turno del veterano José Antonio García, voz icónica de la historia del rock y el punk en España como líder de formaciones legendarias como TNT y 091.

Uno de los momentos más singulares de la jornada llegará con Pájaro (Andrés Herrera), quien exportará al festival su aclamado 'rock-cofrade', "una personalísima fusión que combina la actitud del rock and roll, la atmósfera del western y el desgarro del flamenco con la liturgia de la Semana Santa sevillana": tendrá lugar a las 23,35 horas.

Como broche de oro y cabezas de cartel, los "incombustibles" No me pises que llevo chanclas desplegarán su inconfundible 'agropop' desde las 00,55 horas. Su propuesta, capaz de conectar con varias generaciones, se convertirá una vez más en el principal imán para el público familiar.

Además de la música, el festival potenciará la economía y los productos locales mediante una degustación gastronómica gratuita de chacinas de la zona, reforzando el carácter integrador y multidisciplinar de la jornada, que se podrá disfrutar desde las 21,10 horas.

COHESIÓN TERRITORIAL EN TORNO A LA CULTURA

Esta primera edición del Festival de Rock Norte-Sur es el resultado de una gestión minuciosa orientada a descentralizar los grandes eventos culturales, llevándolos a municipios y comarcas que habitualmente encuentran mayores dificultades logísticas para albergar estos formatos. Tras su paso por La Roda de Andalucía, el festival aspira a consolidarse de forma definitiva en el calendario anual de la Diputación.

Por su parte, el alcalde de El Castillo de las Guardas y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha querido mostrar su profundo agradecimiento por la designación de su municipio como sede de esta parada. "Es un orgullo para nuestro pueblo acoger un evento de esta envergadura", ha añadido.

"Queremos agradecer encarecidamente a la Diputación de Sevilla su sensibilidad; este festival demuestra que la institución provincial cree firmemente en el municipalismo y actúa como un verdadero motor de proyectos de gran calado, impulsando a los pueblos de la provincia en igualdad de condiciones, sin importar si tienen muchos o pocos habitantes", ha concluido.