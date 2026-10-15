La I Fiesta de la Vendimia reúne en Villanueva del Ariscal (Sevilla) a productores y profesionales del sector

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

VILLANUEVA DEL ARISCAL (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Villanueva del Ariscal (Sevilla) ha acogido este jueves la I Fiesta de la Vendimia, celebrada en las instalaciones de Bodegas Góngora, con la participación de productores, profesionales y representantes del sector vitivinícola sevillano.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la jornada, organizada a través de Prodetur, ha tenido como objetivo promocionar la cultura del vino y los licores, el enoturismo y los productos agroalimentarios de proximidad.

En este contexto, el encuentro ha contado con la asistencia del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto al alcalde de Villanueva del Ariscal, Santiago Limón; el propietario de Bodegas Góngora, Ignacio Gallego Góngora; y el presidente de la Asociación de Productores de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla, Miguel Ángel Alonso Jiménez.

Además de posicionar la provincia para el público nacional e internacional como destino enoturístico, esta primera edición ha tenido el objetivo de promocionar la gastronomía de kilómetro cero y establecer contactos comerciales entre productores, profesionales, y otros agentes del sector.

En este sentido, Rodríguez Hans ha destacado el potencial del vino como atractivo turístico, ya que "una visita a una bodega puede convertirse en una experiencia completa que permita conocer también el municipio y su entorno".

"Queremos que quienes visitan Sevilla tengan cada vez más motivos para salir de la capital y descubrir nuestra provincia", y ha subrayado la importancia del enoturismo enfatizando la idea de que "es un sector que se moderniza, que innova y que tiene mucho futuro por delante".

Asimismo, ha expresado su deseo de que la Fiesta de la Vendimia se consolide como "una cita anual de referencia en el calendario de la provincia".

TRADICIÓN, GASTRONOMÍA Y PROMOCIÓN DEL VINO SEVILLANO

Fiesta de la Vendimia ha incluido una visita guiada a Bodegas Góngora, durante la que los asistentes han podido conocer la historia y el patrimonio de esta emblemática bodega del Aljarafe, así como su singular sistema de soleras y criaderas.

Además, han asistido a la extracción del primer caldo de la temporada, antes de desarrollar el espacio expositivo 'Paseo Vinos y Licores de Sevilla', con la participación de bodegas y alambiques de distintos municipios de la provincia.

Este recorrido ha permitido a los productores presentar sus vinos y licores y dar a conocer sus proyectos. La jornada ha contado, igualmente, con una representación de productos agroalimentarios de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', impulsada por Prodetur para la promoción de la oferta gastronómica provincial y el consumo de productos de proximidad.

El encuentro ha concluido con un espacio de degustación y networking entre productores, profesionales y representantes institucionales.