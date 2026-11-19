El vicpresidente de Prodetur, en el centro, en la foto de familia de la entrega de los Premios Turismo Industrial Provincia de Sevilla - DIPUSEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha entregado los XII Premios 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla', que en esta edición han reconocido a Decoalbero, de Alcalá de Guadaíra, en la modalidad de 'Industria Viva', y a la Torre del Agua, de Los Palacios y Villafranca, en la categoría de 'Patrimonio Industrial'.

El acto, celebrado en Bodegas Salado, en Umbrete, ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; el alcalde de Umbrete, José Llorente; la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez; el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle; y la presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, Inés Durán, entre otros representantes institucionales y empresariales, informa en una nota de prensa.

Con estos galardones, la Diputación reconoce cada año la labor de empresas, entidades y proyectos que contribuyen a consolidar el turismo industrial como una actividad vinculada al desarrollo económico, la conservación del patrimonio y la promoción de los municipios sevillanos.

El jurado, integrado por representantes de Prodetur, la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) y la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, ha distinguido dos iniciativas que representan las principales vertientes de esta modalidad turística: las visitas a empresas en funcionamiento y la recuperación de espacios vinculados a la historia productiva de la provincia.

Durante su intervención, Rodríguez Hans ha destacado que el turismo industrial "permite descubrir una Sevilla diferente, vinculada a sus empresas, oficios y tradiciones". En este sentido, ha señalado que "hoy el visitante no quiere solamente ver cosas, sino que quiere vivir experiencias, aprender y llevarse una historia que contar", y ha puesto en valor el papel de las personas que "mantienen vivos" estos conocimientos y actividades.

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur ha subrayado la importancia de recuperar el patrimonio industrial como recurso turístico y económico para los municipios. "Recuperar ese patrimonio no significa quedarnos mirando al pasado, sino todo lo contrario. Significa encontrar nuevas formas de darle vida, de hacerlo útil y de conseguir que las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos", ha afirmado.

Los proyectos premiados participarán en Fitur 2027 como parte del reconocimiento, donde formarán parte de la representación de la provincia de Sevilla. Esta iniciativa, incorporada en la pasada edición de los premios, conlleva la participación en las actividades organizadas por Prodetur, así como su presencia en el stand provincial y en el acto oficial de presentación del destino Sevilla en Madrid.

Además, los proyectos distinguidos contarán con un vídeo promocional y una campaña de difusión en redes sociales, con el objetivo de ampliar su visibilidad y acercar su oferta a nuevos públicos.

La Red de Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla está integrada por 146 empresas y entidades de sectores como la agroalimentación, la artesanía, la energía, la industria, la ganadería y el patrimonio industrial cultural.

Con estos galardones, la administración provincial busca seguir impulsando el turismo industrial como una alternativa diferenciada y vinculada a la identidad de los municipios sevillanos, diversificando la oferta de la provincia y contribuyendo a la actividad de las empresas locales.