El 'Guiso de Cordero de Navidad' de Guadalcanal gana el Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla

Ganadores del III Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

GUADALCANAL (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Guadalcanal (Sevilla) ha acogido este sábado, 10 de octubre, el III Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla, organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia y su marca de promoción agroalimentaria 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que ha contado con 20 concursantes, y ha tenido como receta ganadora 'Guiso de cordero de Navidad', elaborada por Encarna Espino, vecina del municipio anfitrión que también ganó las pasadas ediciones del concurso.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el jurado ha concedido también los galardones de segundo premio para 'Bomba de perdiz con reducción de salsa de la sierra', elaborada por Antonio Arroyo (La Puebla de los Infantes); tercer premio para 'Garbanzos escuchados de la abuela Josefa', de Jaime Ortega (Cazalla de la Sierra); cuarto premio para 'Raíces de Sierra Morena. Pestorejo tradicional', de Jesús Escote (Guadalcanal); y quinto premio para 'Lomo ibérico con tomate de Eduarda', de Manuel Vargas (La Puebla de los Infantes).

Asimismo, los participantes han optado a cinco premios en metálico, de entre 200 y 600 euros, con los que Prodetur ha reconocido las mejores elaboraciones y contribuido a mantener vivo el recetario tradicional de la comarca.

Por otro lado, el concurso ha estado dirigido a personas mayores de edad residentes en alguno de los diez municipios de la Sierra Morena de Sevilla: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Para participar, según establecen las bases, las recetas deben tener como ingrediente principal productos locales de la comarca, como carnes de cerdo ibérico, venado, jabalí, cordero, perdiz, conejo o paloma, entre otros.

Además, los concursantes han dispuesto de una hora y media para elaborar sus platos, valorados por un jurado que ha tenido especialmente en cuenta el carácter casero de las recetas y el empleo de métodos tradicionales, además de aspectos como el sabor, el aroma y la presentación.

Esta tercera edición ha tenido como escenario Guadalcanal, que ha tomado el relevo de Las Navas de la Concepción, sede del concurso en 2024, y de San Nicolás del Puerto, que acogió la cita en 2025.

De esta forma, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha dado continuidad a una iniciativa itinerante que busca recorrer progresivamente los municipios de la comarca, promocionando su riqueza gastronómica y contribuyendo a preservar las recetas y los sabores tradicionales que forman parte de su identidad.