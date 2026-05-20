Javier Fernández destaca la "riqueza" del camino del Rocío en la ofrenda floral al Simpecado en Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández realiza una ofrenda floral al Simpecado de la Hermandad del Rocío de Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado la "gran riqueza, fe y esperanza" que "atesora" la provincia en el camino del Rocío durante la ofrenda floral de la Institución al Simpecado de Sevilla a su paso por la Casa de la Provincia, camino de la Aldea del Rocío.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, Fernández ha compartido este miércoles la cita con hermanos y hermanas de la Hermandad del Rocío de Sevilla.

"Es un día de mucha emoción. La estampa que estamos viendo hoy en Sevilla, en esos rincones donde las hermandades están comenzando el camino, es única, universal y muy nuestra. Aquí confluyen religiosidad popular, identidad, tradiciones, costumbres, raíces... que tenemos que proteger", ha apostillado.

Por otro lado, el titular ha saludado a la hermana mayor, María de los Reyes Rodríguez de las Casas, a quien ha transmitido sus mejores deseos para las peregrinas y peregrinos de la Hermandad durante la romería. "Mucha alegría y mucha fuerza, que llegarán esos momentos en los que tengáis que sacar lo mejor de vosotros mismos", ha dicho el presidente.