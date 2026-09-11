Más de 2.200 personas se benefician del Plan de Formación de Prodetur que impulsa la Diputación de Sevilla

Imagen de recurso acerca del Plan de Formación impulsado por Prodetur - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, continúa desarrollando su Plan de Formación para la Empleabilidad, la Promoción Empresarial y el Emprendimiento 2026, una programación que, en lo que va de año, ha alcanzado ya a 2.291 participantes a través de las distintas modalidades formativas.

Hasta el momento se han desarrollado 81 cursos de teleformación, con 2.141 participantes admitidos, que han supuesto un total de 3.900 horas de formación. A ellos se suman 12 acciones presenciales en municipios sevillanos a las que también se podía asistir mediante videoconferencia, con otras 490 horas de formación y 150 participantes, informa la Diputación en un comunicado.

El Plan de Formación de Prodetur estructura su oferta en cinco grandes áreas: Habilidades Personales, Habilidades de Gestión, Sociedad 2.0, Turismo y Agroindustria. Entre las materias impartidas durante 2026 destacan contenidos directamente relacionados con los cambios que están experimentando el mercado laboral y la actividad empresarial.

Así, el Plan ha incorporado formación sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión de recursos humanos y la contabilidad, búsqueda de empleo mediante aplicaciones de IA, diseño y gestión de contenidos digitales con inteligencia artificial, comercio electrónico, licitaciones públicas y facturación electrónica, tratamiento de residuos y reciclaje o comercialización y marketing de productos agroalimentarios, entre otras.

Esta planificación parte del análisis de las acciones desarrolladas en años anteriores y de las nuevas tendencias laborales, con el objetivo de adaptar la oferta a distintos perfiles personales y profesionales y a las necesidades de los municipios de la provincia.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha valorado estos datos como muestra de "la utilidad de mantener una formación que vaya evolucionando al mismo ritmo que lo hacen las necesidades de quienes buscan empleo y de nuestras empresas". En este sentido, ha destacado que "no se trata solo de ofrecer cursos, sino de facilitar herramientas que puedan tener una aplicación real".

UN TOTAL DE 24 NUEVOS CURSOS

La programación para este año 2026 continúa durante el último cuatrimestre. Entre los cursos de teleformación actualmente en ejecución y los previstos hasta el 31 de diciembre, el citado plan contempla 24 acciones más, que ya contabilizan 1.029 solicitudes y 694 participantes admitidos.

Las próximas acciones formativas y sus correspondientes plazos de inscripción se irán dando a conocer a través de la web del Plan de Formación y de las redes sociales de Prodetur, donde las personas interesadas podrán consultar las nuevas convocatorias y toda la información relativa a los cursos.