Morgan protagoniza la segunda noche del Festival del Patio + Metrópolis de Diputación de Sevilla

La banda afincada en Madrid Morgan, que protagoniza la segunda noche del Festival Patio + Metrópolis - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio + Metrópolis continúa este jueves su programación con Morgan, protagonista de la segunda noche del ciclo musical capitalino impulsado por la Diputación de Sevilla. La banda afincada en Madrid --formada actualmente por Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess-- presentará ante el público slas canciones de su nuevo trabajo: 'Hotel Morgan', concebido como una nueva parada dentro del camino que comenzó en 2012.

Morgan ha desarrollado una trayectoria sostenida sobre la creación de canciones y una intensa actividad en directo, encontrando en el escenario uno de sus principales espacios de expresión. Con una trayectoria que suma tres álbumes de estudio anteriores --'North', 'Air' y 'The River and the Stone'-- y cientos de conciertos, 'Hotel Morgan' abre un nuevo capítulo, tal como se destaca en un comunicado.

El álbum nació tras un viaje por carretera hasta Noruega y fue grabado en Ocean Sound Studio con la producción de Martín García Duque, un proceso que le ha permitido profundizar en una etapa de especial inspiración y compenetración. El resultado mantiene las señas reconocibles de Morgan al tiempo que amplía su universo musical.

Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David 'Chuches' Schultess han alcanzado todavía mayores cotas de inspiración y compenetración. Sus canciones desprenden magia, y el disco con el que llegan al Festival del Patio les lleva mucho más allá. "Siempre reconocibles y siempre en continuo movimiento".

A la actuación de Morgan le seguirán las de este viernes de Los Planetas Concierto Esencial y este sábado de Repion. La venta de entradas para el concierto de clausura del ciclo capitalino ya está activa a través de la tiquetera 'www.entradas.com'.

El dúo cántabro llegará al escenario sevillano con un directo arrollador, en el que presentará las canciones de 201, el último trabajo de Teresa y Marina Iñesta, quienes desplegarán toda la intensidad, precisión instrumental y complicidad que caracterizan sus actuaciones. Esta será una oportunidad para disfrutar en directo de una de las propuestas más destacadas del pop-rock en castellano y de la particular conexión de las hermanas Iñesta sobre el escenario.

El Festival del Patio + Metrópolis consolida con su programación para 2026 un modelo público de cultura de proximidad que utiliza la música en directo como espacio de encuentro entre generaciones y como herramienta de dinamización cultural y vertebración territorial. La iniciativa combina la programación en la capital con su extensión a distintos municipios de la provincia, acercando propuestas musicales de diferentes estilos y generaciones al conjunto de la ciudadanía.