La corredora italiana Nadia Battocletti. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La corredora italiana Nadia Battocletti se incorpora a la nómina atlética del Cross Internacional de Itálica 2026 según ha confirmado la Diputación de Sevilla, organizadora este "gran evento deportivo" a través del Servicio de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía.

En contexto, Battocletti, atleta de fondo y mediofondo, manda en la actualidad en las pruebas de larga distancia en Europa y es "una de las grandes figuras mundiales del atletismo", tras protagonizar una "emocionante" Final del Mundial de Tokio hace un año, tal y como ha valorado la institución provincial en una nota. En ella conquistaba una Medalla de Plata en los 10.000 metros tras lanzar un "memorable sprint" en los últimos 400 metros de la carrera, que la coronaba en el podio junto a la keniana Beatrice Chebet, otra "gran conocida de Itálica", que alcanzaba la Medalla de Oro.

De este modo, es la primera atleta cuya participación confirma la Organización de Itálica, una corredora de "altísimo perfil" que afianza la intención de "revitalizar el atractivo de la Internacional femenina, al plantear una alternativa al poder del atletismo africano desde la escuadra europea".

Hija de dos exatletas --Jawhara Saddougui, exatleta marroquí de 800 metros, y Giuliano Battocletti, exatleta italiano de fondo y maratón, que además es su entrenador--, Nadia Battocletti, formada en Ingeniería de Edificación y Arquitectura por la Universidad de Trento, disputará la prueba absoluta femenina del Cross Internacional de Itálica el próximo 8 de noviembre.

En su palmarés destaca su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ya había conseguido la Plata en 10.000 metros y un cuarto puesto en 5.000, y en los de Tokio 2020, con un séptimo puesto en 5.000 metros. En cuanto a Mundiales, la corredora italiana sumó el Bronce en 5.000 metros en el Mundial de Tokio 2025 y ha sido Oro en 3.000 metros en el Indoor de Torun, Polonia, este año.

Títulos que se unen a los oros en 5.000 y 10.000 de los Europeos en pista de Birmingham 2026 y Roma 2024; Oro en 10 kilómetros en el Campeonato Europeo en Ruta de Bruselas/Lovaina, en Bélgica, 2025. En Campeonatos europeos de Campo a través, ha sido Oro en categoría sub-20 en Tilburg 2018 y Lisboa 2019; Oro en categoría sub-23 en Dublín 2021 y Turín 2022; Plata (prueba individual) en Bruselas 2023; Oro (categoría absoluta) en Antalya 2024 y Oro (categoría absoluta/senior) en Lagoa 2025.

En cuanto a sus récords, figura el récord nacional de 1.500 metros con 3:57.54 (2026); récord nacional de 1.500 metros (short track) con 4:03.59; récord nacional de 3.000 metros con 8:26.27; récord nacional de 3.000 metros (short track) con 8:26.44; récord nacional de 5.000 metros con 14:23.15; récord europeo de 5k con 14:32; récord nacional de 10.000 metros con 30:38.23 y récord nacional de 10k con 30:08.