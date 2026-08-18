Esta es la oferta cultural para la provincia de Sevilla en la recta final de agosto del 'Circuito 107'

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha reforzado el programa provincial Circuito 107, en el que la institución ofrece una amplia y variada programación artística sobre la que los propios Ayuntamientos seleccionan y deciden sus propuestas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, durante estas dos semanas restantes del mes, el público podrá disfrutar del cante y baile flamenco, también de la batuta de las bandas de música de la provincia, sin olvidar el tributo a grandes estrellas internacionales, el teatro o la magia circense.

De esta manera, el miércoles 19 de agosto, Carmona acogerá a partir de las 21,00 horas un recital de flamenco a cargo de José Valencia, en el emblemático marco de la Puerta de Sevilla. Galardonado con el Giraldillo al Cante (2012) y el Giraldillo al Momento Mágico (Bienal de 2016) por su evocación a Juan "El Lebrijano" en el espectáculo "De Sevilla a Cádiz", Valencia subió por primera vez a un escenario con tan solo cinco años en Barcelona en un homenaje a Melchor de Marchena como Joselito de Lebrija, actuando junto a su tío Luís de Lebrija y grandes figuras como Camarón de la Isla, Fernanda y Bernarda de Utrera o el propio Lebrijano.

Asimismo, el jueves, 20 de agosto, Isla Redonda-La Aceñuela acogerá a partir de las 20,00 horas, un tributo a Elvis Presley de la mano de Capitan Mercury Producciones en la Caseta Municipal.

Por su parte, el lunes, 24 de agosto, en la Plaza de Andalucía del Real de la Jara, la Asociación Musical y Cultural Banda de Música de El Ronquillo actuará en un concierto lleno de sones reconocibles con un repertorio compuesto por marchas, pasodobles y música tradicional.

En Aguadulce, la Asociación Cultural Musical Maestro Vitito, formación procedente de Casariche, llenará la plaza Ramón y Cajal con un variado recital que abarcará desde piezas cofrades hasta pasodobles y composiciones populares del folclore tradicional a partir de las 20,30 horas.

Del mismo modo, el sábado 29 de agosto, Isla Redonda-La Aceñuela albergará a partir de las 23,00 horas la XXVI Noche Flamenca, donde la bailaora Inés Rubio formará parte de este emblemático festival flamenco que tendrá lugar en la Caseta Municipal. Rubio, formada en Sevilla con grandes maestros de la talla de Farruquito, La Farruca, Farru, Carmen Ledesma, El Torombo, Pepe Torres, Manuela Carrasco y Eva Yerbabuena, ofrecerá un recital repleto de fuerza y elegancia.

Así, el lunes 31 de agosto, en el Centro Cívico de El Palmar de Troya se presentará el espectáculo familiar 'Circo Alas', a partir de las 21,30 horas. Un espectáculo para todos los públicos que combina clown, telas aéreas, malabares, equilibrios y acrobacias.

Por otro lado, se ha recomendado a la ciudadanía consultar los canales oficiales de los respectivos Ayuntamientos ante posibles cambios de última hora en los horarios o ubicaciones de los actos, modificaciones.

CINE DE VERANO EN EL PATIO: LA MEJOR CARTELERA ESTIVAL DE LA PROVINCIA

De forma complementaria a la programación itinerante en los municipios, la Diputación de Sevilla mantiene una de sus citas más consolidadas de su agenda cultural anual: el Cine de Verano en el Patio.

Este emblemático programa se percibe como un potente polo de atracción que convoca diariamente no solo a residentes de la capital, sino a numerosos vecinos y vecinas venidos desde distintos puntos de la provincia.

Hasta el próximo 7 de septiembre, con entradas a un precio popular de cinco euros y en sesión única (adelantada a las 22,00 horas desde el 15 de agosto), los asistentes podrán disfrutar de una cartelera de primer nivel que abarca cine español, éxitos internacionales, cine alternativo y proyecciones en versión original.