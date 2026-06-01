Pilas se convierte en escaparate de la Doñana sevillana con una feria impulsada por Prodetur para el turismo activo

Archivo - Vista de la parroquia de Pilas como imagen de recurso - MITECO - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, organiza del 4 al 6 de junio en el recinto ferial de Pilas la feria 'Doñana, Aventura y Tradición', una cita concebida para poner en valor los recursos turísticos, culturales y naturales de la Doñana Sevillana y acercar al público las múltiples experiencias que ofrece este territorio.

La feria constituye la primera de las tres grandes citas que integran el programa 'Doñana Sevillana 2026', una iniciativa impulsada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y orientada a reforzar la competitividad turística de la comarca mediante la creación y promoción de productos turísticos singulares vinculados a la sostenibilidad, la naturaleza y las tradiciones locales, destaca en una nota de prensa.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación diseñada para mostrar la riqueza patrimonial y cultural de la zona, participando en actividades tan diversas como una ruta senderista por el Quema, recorridos en kayak por el Guadiamar, una gymkana botánica, talleres de pintura inspirados en la flora y la fauna de Doñana, actividades creativas para niños, demostraciones artesanales y propuestas vinculadas a las tradiciones locales.

A ello se suman degustaciones gastronómicas, catas maridadas y presentaciones de empresas y productores del territorio que mostrarán la riqueza agroalimentaria y turística de la comarca. La música y la animación también tendrán un papel destacado en la programación, con actuaciones en directo y espectáculos.

Además de las actividades programadas, el evento pretende contribuir a la dinamización económica local y a la difusión de un modelo turístico responsable y sostenible, alineado con los valores ambientales y culturales que identifican a la Doñana Sevillana.

Por eso, una veintena de expositores de la comarca estarán presentes con productos de sectores como aceites de oliva virgen extra, aceitunas de mesa, vinos, quesos, productos lácteos, miel y repostería tradicional; junto a iniciativas de artesanía en cerámica, esparto, forja, guarnicionería, joyería creativa, pintura y escultura, moda flamenca y otros artículos elaborados a mano. La feria contará, asimismo, con expositores de empresas especializadas en actividades de naturaleza y aventura.

TRANSPORTE DESDE SEVILLA

Con el objetivo de facilitar la asistencia del público, la organización ha habilitado un servicio especial de autobuses durante los tres días de celebración. Habrá conexiones directas entre Sevilla y Pilas, con salida y regreso desde el entorno del Teatro de la Maestranza, así como un servicio circular que conectará los cinco municipios que integran la Doñana Sevillana: Pilas, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Isla Mayor y La Puebla del Río.

Las personas interesadas deberán localizar el autobús identificado con el cartel 'Doñana Sevillana'. El horario está disponible en las redes sociales de Turismo de la Provincia de Sevilla.

La celebración de esta feria supone el arranque de un calendario de eventos que durante el mes de junio convertirá a la Doñana Sevillana en un referente de experiencias vinculadas al turismo sostenible, la naturaleza y las tradiciones del territorio. Tras la celebración de 'Doñana, Aventura y Tradición' en Pilas, el programa continuará con otras dos ferias temáticas especializadas.

En este sentido, 'Doñana Ecuestre' se celebrará en Villamanrique de la Condesa los días 11, 12 y 13 de junio. Esta propuesta estará centrada en el turismo ecuestre, la naturaleza y las tradiciones ligadas al caballo como elemento identitario del territorio.

Por su parte, 'Doñana Río de Aves' tendrá lugar en La Puebla del Río los próximos 18, 19 y 20 de junio y se centrará en el turismo ornitológico, la observación de aves, la fotografía de naturaleza y las experiencias sostenibles vinculadas al entorno.