La nueva líder de Juventudes del PSOE acusa a la derecha de ser "herederos del franquismo" y los llama "pijos de salón"

1091831.1.260.149.20260531142942 La secretaria general electa de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, durante la clausura del 27º Congreso de JSE, en la sede UGT Madrid, a 31 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta cita con las Juventudes Socialistas de España sup - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, ha acusado este domingo a la derecha de ser "herederos del franquismo" y la ha tildado de "pijos de salón", durante su intervención de clausura del acto del que ha salido elegida como nueva líder de la organización juvenil del PSOE, la primera mujer de la entidad tras relevar al valenciano Víctor Camino.

"Somos el legado de la España que se levantó contra el fascismo opresor, que se jugó y perdió la vida para devolvernos la igualdad y la libertad, y que hoy no se rinde ante los poderes políticos, económicos, financieros y mediáticos que quieren devolvernos a una España en blanco y negro. Somos la izquierda, somos más y somos mejores porque ellos no son ni más ni menos que los herederos del franquismo", ha asegurado.

Figueroa ha cargado también contra lo que ha denominado "los pijos de salón" y "los niños de papá", a quienes ha acusado de despreciar al pueblo y de querer una juventud "resignada, callada y obediente". Asimismo, ha denunciado que hay quienes "especulan con la vivienda" y "juegan con los sueños" de los jóvenes, frente a quienes defienden derechos y servicios públicos.

"Ellos son los que explotan al inmigrante en el campo, pero luego los señalan en las televisiones. Son los que especulan con nuestro futuro negándonos el acceso a una vivienda digna. Son los de sálvese quien pueda. Los que dejaron abandonados a su suerte a los ancianos en residencias. Son los patriotas de pacotilla que venden su bandera para defender a genocidas como Netanyahu y justifican las guerras ilegales de Trump. Y sí, son mala gente. Y nos sentimos tremendamente orgullosos de no tener nada parecido a ellos. No somos como ellos. Nunca lo hemos sido. Nunca lo seremos", ha apostillado.

El 27º Congreso Federal de Juventudes Socialistas de España (JSE) ha concluido con la aprobación de diversas propuestas destinadas la vivienda, redes sociales o la prohibición de la pornografía.

En materia de vivienda, el Congreso ha respaldado una propuesta para combatir la especulación en el alquiler habitacional. La iniciativa plantea establecer límites en función de la superficie útil de las viviendas, regular el número de personas que pueden residir en ellas y evitar que el alquiler por habitaciones genere ingresos superiores a los que corresponderían al arrendamiento íntegro de una vivienda equivalente.

En materia de fiscalidad, han aprobado modificar el sistema de IRPF que le dota de una mayor progresividad en los tramos más altos, así como un endurecimiento de la tributación sobre los grandes patrimonios.

EDAD DE VOTO A PARTIR DE 16 AÑOS

Además, se ha reafirmado la apuesta de Juventudes Socialistas por la ampliación de la participación democrática de la juventud mediante la reducción de la edad de voto a los 16 años. La organización considera que miles de jóvenes asumen ya responsabilidades académicas, laborales, fiscales y sociales que justifican su plena incorporación a la toma de decisiones colectivas.

El Congreso también ha dado luz verde a una propuesta para proteger a menores y adolescentes frente a los efectos de determinados contenidos digitales. La iniciativa aborda cuestiones como la violencia de género digital, los trastornos de la conducta alimentaria y los impactos de las redes sociales sobre la salud mental.

Finalmente, han aprobado la prohibición de la pornografía como industria basada en la explotación, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y la reproducción de relaciones de desigualdad y violencia.