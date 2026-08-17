El Plan Sevilla de Cien de Diputación destina 3 millones al traslado de la sede social y operativa del Huesna a Utrera

Archivo - El pleno de la Diputación de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha añadido una partida de tres millones de euros para el traslado de la sede social y operativa del Consosrcio del Huesna y de su entidad de gestión, a la ciudad de Utrera, dentro de su Plan 'Sevilla de Cien'.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la actuación se articulará mediante una subvención de la Diputación de Sevilla al Consorcio de Aguas del Huesna con la finalidad de financiar la adquisición y adecuación de un inmueble destinado a albergar la sede social y operativa del Consorcio y de su entidad de gestión en el municipio de Utrera.

Con motivo de este avance, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido un encuentro con el vicepresidente del Consorcio del Huesna, José María Villalobos, para abordar el desarrollo de una actuación estratégica que permitirá dotar al organismo de una sede propia.

Para ello, será el propio Consorcio el encargado de desarrollar la operación y ejecutar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el traslado. Tal y como recoge la memoria del Plan 'Sevilla de cien', la adquisición de un inmueble en propiedad permitirá eliminar los costes derivados del arrendamiento de las actuales oficinas, situadas en la ciudad de Sevilla, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos públicos.

Al mismo tiempo, el traslado permitirá ubicar la sede del Consorcio en Utrera, el municipio con mayor población de los que integran la entidad, dando cumplimiento al compromiso de situar sus órganos de gestión en el principal núcleo de población del sistema.

En este sentido, el vicepresidente del Consorcio del Huesna, José María Villalobos, ha señalado que la incorporación de esta inversión supone "el espaldarazo definitivo" para hacer realidad una iniciativa largamente trabajada. "Durante años se habían dado pasos previos mediante protocolos y declaraciones de intenciones, pero disponer ahora de los recursos necesarios para iniciar el traslado de la sede social y operativa del Consorcio del Huesna y de Aguas del Huesna es el paso decisivo", ha añadido, además de que ha indicado que Utrera es "la mayor población integrada en el Consorcio".

La adquisición y adecuación del futuro inmueble permitirá concentrar en unas mismas instalaciones la actividad institucional y técnica del Consorcio y de Aguas del Huesna, reforzando su capacidad de gestión y generando ahorros derivados de disponer de una sede en propiedad.