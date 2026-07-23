Pleno de Diputación de Sevilla votará la financiación de un millón de euros en materia de memoria democrática

Reunión de la comisión de memoria histórica de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla llevará a la sesión ordinaria de su Plenario de este mes de julio la resolución del Equipo de Gobierno con la modificación presupuestaria, que permitirá poner en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para el fomento de actuaciones en materia de Memoria Histórica y Democrática en este ejercicio 2026, dotada con un millón de euros.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, estos fondos, que serán aportados a través del Área de Cultura y Ciudadanía para actuaciones de inhumación de víctimas y la dignificación del espacio en el que han sido localizadas las fosas, además de la construcción o reparación de columbarios, panteones, mausoleos, osarios o criptas.

En este sentido, el titular del Área, Casimiro Fernández, ha señalado que la convocatoria vuelve a establecer tres líneas de colaboración financiera, compatibles entre sí, con abono de las subvenciones de forma anticipada, al aprobarse la resolución de concesión.

Así, la primera línea, referente a la localización y dignificación de las víctimas, incluye actividades dirigidas a la investigación histórica, cuya finalidad sea: la localización de fosas e identificación de víctimas; la localización y delimitación de fosas sobre el terreno mediante georradar y/o catas; la exhumación, análisis antropológico, identificación genética y nueva inhumación de las víctimas; la dignificación del espacio en que han sido localizadas las fosas, con construcción/reparación de dichos espacios o adquisición de bienes inventariables relacionados con las inhumaciones.

La segunda, que concierne a la divulgación histórica y conservación del patrimonio, podrá abarcar publicaciones y organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico y/o divulgativo, así como la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual o intelectual de la Guerra Civil y/o de la Dictadura.

Por otro lado, la tercera línea está enfocada a la retirada o eliminación de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrático, tal y como ha confirmado Fernández este jueves durante la reunión del Observatorio Provincial de Memoria Democrática, que se ha celebrado en la Sede provincial con la asistencia de su coordinador, Manuel Lay, y de las personas representantes de los partidos políticos provinciales, entidades sindicales y asociaciones memorialistas que integran este órgano.

Además, en las bases reguladoras se hará constar la prevalencia de las actuaciones de la línea uno, en caso de insuficiencia de crédito para conceder todas las solicitudes admitidas, repartiéndose el crédito disponible de manera proporcional a la puntuación obtenida en dicha línea. El crédito sobrante se repartirá entre las otras dos líneas, de manera proporcional a la puntuación obtenida en la valoración de cada línea.

64 ACTUACIONES EN 50 MUNICIPIOS

En el seno del Observatorio se ha dado cuenta también que la Convocatoria del 2025, ha financiado 64 actuaciones, que están en fase de ejecución en 50 municipios sevillanos que han solicitado y recibido apoyo financiero para la realización de actividades, en una o en varias líneas de las contempladas en las Bases reguladoras.

Estas actuaciones han recibido un total de 812.500 euros del que el 78 por ciento se concentra en la localización de fosas y exhumación de víctimas, reflejando así la prioridad de esta acción para ciudadanía y ayuntamientos.

Del total de las 64 actuaciones municipales aprobadas, 38 están enfocadas a la divulgación y conservación del patrimonio (con inversión total de casi 143.000 euros); 17 se han centrado en la localización de fosas y en exhumaciones (por un total de 634.120 euros); a la investigación histórica han ido otras seis (con un total invertido de 23.500 euros), mientras que tres han significado la retirada de símbolos franquistas (con 12.000 euros destinados a estas acciones).

Del mismo modo, el diputado de Cultura y Ciudadanía ha anunciado que la Diputación ha reclamado a la Junta de Andalucía que se convoque de manera urgente la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo de Memoria Democrática, para "salvar las dificultades que puedan existir y agilizar la tramitación que posibilite el desarrollo efectivo del protocolo de actuaciones en la Fosa Monumento de Sevilla".

Para ello, ha lamentado que la negociación del borrador del convenio necesario para colaborar en estas tareas "parece haber encontrado ciertas dificultades que dilatan su culminación", a pesar de la "voluntad manifestada por las cuatro administraciones" de sufragar el coste total de los dos millones de euros de dichos trabajos, mediante pagos parciales durante cuatro años.