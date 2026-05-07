Los Premios AJE Sevilla revelan este jueves sus ganadores para "visibilizar" la incitativa emprendedora de la provincia

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en un encuentro con el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado que este jueves, 7 de mayo, tendrá lugar el fallo de la 26 edición de los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE-Sevilla), de la que este año será patrocinadora en aras de "visibilizar" el emprendimiento de la provincia.

Así lo ha confirmado en una nota emitida por la institución provincial el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, que ha mantenido un encuentro con el presidente de la asociación, Miguel Ángel Pérez.

La entrega de estos galardones, tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo en el Restaurante 'El 29'. La ceremonia reunirá a los principales agentes del ecosistema emprendedor, empresarial e institucional, "favoreciendo la visibilidad de los proyectos participantes y posicionando el talento sevillano como referente en el sector".

Además, esta edición coincide con el 35 aniversario de AJE Sevilla, "reforzando el valor simbólico y estratégico de la cita para el tejido empresarial joven de la provincia".

En contexto, los Premios AJE Sevilla, se componen de las categorías 'Trayectoria empresarial' e 'Iniciativa emprendedora' y buscan reconocer el "esfuerzo y la trayectoria de jóvenes empresarios en la creación de una empresa y su implantación en el mercado", valorando la trayectoria desde su inicio, la calidad de gestión y producto, la estabilidad comercial y laboral y su imagen de marca.

Asimismo, los Premios AJE Sevilla son la primera fase para poder acceder a los Premios Regionales de AJE Andalucía, donde se reconoce la originalidad, innovación y esfuerzo de la juventud andaluza en la creación de una empresa.

En la reunión, ambos representantes han destacado "la importancia de esta colaboración público- privada como una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo económico provincial". En palabras de Rodríguez Hans, para la Diputación es "muy importante estar al lado de quienes deciden emprender en Sevilla". "Estos premios son "una oportunidad para escuchar sus historias, conocer de primera mano sus proyectos y seguir apoyando el talento que está construyendo el futuro económico de nuestra provincia", ha concluido.