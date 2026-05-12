Presentado el cartel de la Romería de San Isidro de Montellano (Sevilla) que reúne este sábado a más 3.000 personas

Presentación del cartel de la Romería de San Isidro de Montellano (Sevilla) en su edición de 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y la alcaldesa de Montellano (Sevilla), Rocío Figueroa, han presentado este martes en la Diputación de Sevilla, el cartel anunciador de la Romería de San Isidro 2026, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que se celebra el próximo sábado, 16 de mayo, con el apoyo de la institución provincial.

Según ha precisado la institución provincial, en el acto han participado también la concejala de Cultura, María Martínez; y Francisco Martínez Illanes, integrante de la junta directiva de la Asociación San Isidro Labrador, organizadora de la romería junto al Consistorio.

De este modo, la Diputación ha concretado que la romería volverá a convertirse este año en "uno de los acontecimientos más destacados del calendario festivo de la comarca", con la previsión de congregar a más de 3.000 personas. En la peregrinación se movilizan también alrededor de 500 caballos, 32 carretas, 45 charrés y 19 remolques.

En contexto, la jornada comenzará a las 7,00 horas con la misa en la Capilla de la Casa de la Romería. Posteriormente, los peregrinos partirán hacia la Sierra de San Pablo, donde está prevista la llegada a la zona habilitada a partir de las 12,30. Durante la convivencia, actuará el grupo 'Relío', a las 16,00 horas, mientras que el regreso hacia Montellano está previsto a las 21,00.

Antes de este "día grande", el municipio acoge un programa de actividades, que arranca este miércoles con la Romería en el Centro de Adultos 'El Punto' y la actividad 'Yo sí bailo por mi pueblo'. El jueves tendrá lugar la romería infantil y el 'Jueves de Jurado', en el que una comitiva visita los carruajes engalanados en los días previos para conceder distintos reconocimientos.

En suma, el viernes 15 se celebrará, a las 19,00 horas, la misa en honor de San Isidro Labrador, en la Capilla de las Hermanas de la Cruz. A continuación, actuará el grupo 'Arkike', en la calle de la Cruz, mientras que el DJ Manu Moreno pondrá el cierre musical a la jornada en la carpa municipal.