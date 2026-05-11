Profesorado en huelga lleva a la calle su exigencia de mejoras: "Venimos aquí porque los chicos se merecen lo mejor"

Imagen de la manifestación de profesorado en València. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación recorre desde este mediodía el centro de València para reclamar que la Conselleria de Educación establezca una "negociación verdadera y satisfactoria" con el colectivo docente y se puede detener la huelga indefinida que a comenzado este lunes en la enseñanza pública valenciana no universitaria. "Venimos aquí para mejorar la educación y que disponga de recursos reales porque los chicos se merecen lo mejor, son el futuro de nuestra sociedad", proclaman.

La marcha en la capital del Turia ha partido desde la plaza de San Agustín con representantes sindicales de las cuatro organizaciones sindicales --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- portando la pancarta de la cabecera, con el lema 'Ja n'hi ha prou! -burocràcia, -ràtios, +salari, +plantilal+valencià'. Igualmente, hay otras manifestaciones convocadas en Alicante, Cartelló de la Plana y Elx.

Los representantes sindicales han remarcado que se trata de protestas "masivas" en una jornada "histórica" y han rechazado las cifras de seguimiento ofrecidas por a Conselleria de Educación (en torno a un 24% a las diez de la mañana). De hecho, algunos representantes elevan este porcentaje hasta un 95% porque, según aseguran, en muchos centros solo está el personal que debe hacer los servicios mínimos y que, precisamente por la falta de personal, no puede registrar los datos de compañeros que han secundado el paro.

Todos ellos han asegurado, además, que la evaluación del alumnado está garantizada y han coincidido en rechazar que con este "pretexto" la Generalitat haya fijado unos servicios mínimos que califican de "abusivos".

Para que la situación cambie, las organizaciones sindicales exigen a la consellera de Educación, Carmen Ortí, una "propuesta satisfactoria" de todos los temas que reclaman para mejorar el sistema educativo, explica el portavoz de STEPV, Marc Candela.

Desde CCOO, Xelo Valls ha señalado que se han cumplido sus predicciones y la respuesta del profesorado a la huelga está siendo "masiva", ya que está "indignado". "Pero también están aquí parte de las familias, que están de nuestro lado", ha subrayado.

Maica Martínez, de UGT se ha pronunciado en la misma dirección y ha resaltado el amplísimo seguimiento de la huelga, mientras que José Seco, en representación de CSIF, ha confiado en que la administración les llame cuanto antes para negociar "en serio". En este sentido, ha remarcado que los docentes tienen "el apoyo de padres, madres y alumnado", muchos de los cuales se han desplazado hasta València en trenes. "Eso solo demuestra que hemos llegado a una situación límite y que los docentes necesitamos mejorar el sistema educativo y mejorar sus condiciones laborales", ha aseverado.

Precisamente, algunas de estas docentes venidas de otras poblaciones, Rosa Maria y Ana, profesoras del Grau de Gandia y Ontinyent, respectivamente, han expresado su principal reivindicación: "Que nos escuchen".

"Venimos a explicar lo que vivimos todos los días a la escuela y pedir lo que necesitan nuestros niños y niñas para estar bien atendidos. Hay gente que ha dicho que venimos solo por el sueldo y no es así. Aparte de reivindicar un salario digno, creemos que los chicos se merecen lo mejor, porque son el futuro de nuestra sociedad", argumentan a Europa Press.

En este sentido, abogan por proporcionar "recursos reales" para una escuela realmente diversa e inclusiva y creen que los representantes de la Conselleria de Educación que están pilotando las negociaciones "no han pisado una aula por mucho que digan que sí".

QUE LA CONSELLERA "BAJE DEL PLANETA DONDE ESTÁ"

"A la consellera de Educación le diríamos que baje del planeta donde está y pise un aula de verdad. Parece mentira que sea inspectora", han lamentado.

La manifestación continúa en dirección al Palau de la Generalitat con cánticos como 'Consellera dimisión', 'Els docents lluitant també estem ensenyant' (Los docentes en lucha también estamos enseñando), 'Ortí, Ortí, la vaga ja està ací' (Ortí, Ortí, la huelga ya está aquí') u 'Ortí escolta, l'escola està en revolta' (Ortí, escucha, la escuela está revuelta).