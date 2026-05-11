Presentan en Sevilla una antología que relata la vida de cinco mujeres rurales durante la II República

El autor Juan Ignacio Trillo junto a su obra 'Mujeres que rompieron el silencio' - EDITORIAL ALMUZARA SL.

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El autor Juan Ignacio Trillo ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla la obra 'Mujeres que rompieron el silencio', una antología que reúne las biografías de cinco mujeres del medio rural durante la II República, así como el alzamiento militar y la posterior represión.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota, Trillo ha "dejado testimonio de las variables de esperanza, solidaridad y cooperación, que ayudaron a superar las consecuencias de estos dramas y poner rostros y vivencias a episodios como la Juía, la Desbandá, la Retirada, el exilio francés y el norteafricano, los campos de refugiados y la reconstrucción de las vidas de quienes se sobrepusieron y salieron adelante".

El autor ha presentado este relato, editado por Almuzara, acompañado por Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, el que fuera presidente de la Segunda República española, además de la prologuista del libro y profesora de la Universidad de Sevilla, Mar González, y del historiador y presidente de la Asociación de Investigadores del Movimiento Obrero y el Patrimonio Industrial de Andalucía, ARA.