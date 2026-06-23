El primer foro del comercio sevillano lo reivindica como "motor económico y social" de la provincia

El primer Foro del Comercio de la Provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comercio local ha sido el "gran protagonista" del primer Foro del Comercio de la Provincia de Sevilla, una iniciativa impulsada por la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), cofinanciada por la Diputación de Sevilla y con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que ha reunido en la Casa de la Provincia a comerciantes, asociaciones empresariales, representantes institucionales y profesionales vinculados al sector para "reflexionar sobre el presente y el futuro del comercio sevillano" y para reivindicarlo como el "motor económico y social" de la provincia.

Tal y como ha detallado la institución provincial en una nota, bajo el lema 'El comercio que da vida y late en nuestros municipios', la jornada ha contado en su inauguración con el presidente de Aprocom, Tomás González; el director de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero; y el presidente de la CES, Miguel Rus, mientras que el vicepresidente de la patronal sevillana, Juan Pedro Calvente, ha sido el encargado de la clausura. Además, el foro ha estado moderado por el periodista y escritor Julio Muñoz Gijón, 'El Rancio Sevillano', "una de las voces más reconocidas del panorama cultural y comunicativo andaluz".

Por su parte, González ha explicado que el comercio atraviesa en la actualidad un momento "muy complicado, con múltiples factores que afectan al sector y que se traducen en una cifra especialmente preocupante", puesto que "más de 13.000 comercios cierran cada año en nuestro país, desapareciendo de nuestras ciudades y pueblos".

"Es una cifra muy preocupante porque, con ello, desaparece también una parte de la vida de esa población o barrio, y por qué no, también de su historia", ha señalado. En este sentido, ha apelado a la necesidad de "reaccionar tanto las administraciones como las organizaciones empresariales para cambiar esta tendencia, trabajando todos juntos para intentar paliar esta preocupante cifra de cierres".

González ha añadido que este foro "pretende ser una herramienta útil y un punto de inflexión para empezar ese cambio", subrayando además que "quien viaja fuera de su entorno y conoce otras ciudades busca aquello que las diferencia, lo que las hace distintas, y entre esos elementos el binomio comercio-ciudad es un factor diferenciador trascendental".

Al hilo, Melero, ha destacado que este espacio "se ha convertido en un lugar de colaboración y sinergias, que se reinventa para dar cabida a encuentros como este". En este sentido, ha subrayado la importancia de iniciativas como este foro, puesto que "su objetivo es proporcionar experiencias y herramientas de innovación al comercio tradicional sevillano, que cada día levanta sus persianas para atender las necesidades de la ciudadanía".

Asimismo, ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración público-privada en el sector, que "debe seguir tomando impulso, apoyando y apostando por el talento local, también a través de instrumentos como la contratación pública".

Además, Rus ha felicitado a Aprocom por la celebración de este primer Foro del Comercio de la Provincia de Sevilla, que nace "con vocación de continuidad" y que pone el foco en un "sector esencial para la economía y la vida cotidiana".

En contexto, Sevilla es la provincia andaluza con mayor tejido comercial de Andalucía, con más de 32.000 empresas vinculadas al sector, lo que pone de manifiesto "su peso económico y social". Además, ha sostenido que alrededor de 189.000 puestos de trabajo, "siendo uno de los principales motores de actividad y cohesión social".

Asimismo, ha señalado que se trata de un sector formado en su mayoría por autónomos y pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, que afrontan retos "como el aumento de costes, las trabas burocráticas, el absentismo, la adaptación a nuevos hábitos de consumo o las dificultades del relevo generacional, y que por eso necesita todo el apoyo".

Asimismo, Rus también ha subrayado que el comercio "no solo genera riqueza, sino que también crea provincia y arraigo". "Ahora que tanto se habla de despoblación, donde hay un comercio abierto hay actividad, convivencia, seguridad y vida en los barrios y en los municipios".

Además, ha destacado que "no es solo actividad económica, es también tejido social, negocios que conocen a sus clientes por su nombre y convierten cada compra en cercanía, confianza y vida para nuestras calles".

LAS VOCES DEL COMERCIO SEVILLANO

La jornada ha continuado con la mesa redonda 'El comercio como alma de Sevilla y sus municipios', en la que han participado Juan Foronda, de Bordados Foronda; Alejandra Ochoa, de Confitería Ochoa; y Lucía Mejías, de Papelería Ferrer.

A continuación, se ha celebrado la ponencia 'El comercio que crea ciudad', impartida por el director general de Inés Rosales, Juan Carlos Espinosa, quien ha abordado el papel del comercio como "elemento vertebrador de la vida urbana y del desarrollo de los territorios".

Tras el foro, ha tenido lugar la mesa redonda 'La voz del comercio sevillano', concebida como un espacio de encuentro para compartir experiencias, inquietudes y propuestas orientadas a fortalecer el tejido comercial de Sevilla, con la participación del presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Santa Cruz (Aco&Cruz), Alejandro Cadenas; María Ángeles Urquiza, de Tintorería Urquiza y Maruja y Carolina Osorno, de Osorno Juguetes, quienes han compartido la realidad diaria del pequeño comercio sevillano y sus principales retos.

MENCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Según ha valorado la institución provincial, uno de los "momentos más emotivos" de la jornada ha sido el acto de 'Menciones y Reconocimientos', donde se ha puesto en valor la trayectoria y el compromiso de personas y empresas que han contribuido "de manera destacada" al desarrollo del comercio sevillano.

En concreto, el galardón a la 'Adaptación y la Innovación' ha recaído en Juguetes Osorno; el reconocimiento a la 'Trayectoria Empresarial' en Aires de Feria Trajes de Flamenca; y el de 'Responsabilidad Social' en Ilunion.

Asimismo, el acto ha incluido una mención especial a la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) por su defensa de los intereses empresariales y su compromiso con el tejido empresarial sevillano, reconociendo su papel como "entidad de referencia en la representación y apoyo al conjunto de empresas de la provincia".

El reconocimiento ha sido recogido por Juan Pedro Calvente, vicepresidente de la patronal sevillana y encargado de la clausura. Durante su intervención, ha concretado que "cuando un comercio cierra no desaparece únicamente un negocio, sino que el pueblo pierde actividad, movimiento y relaciones humanas".

En este sentido, ha señalado que la despoblación "empieza mucho antes de reflejarse en las estadísticas, cuando se reducen las oportunidades, los servicios cercanos y los elementos que hacen atractivo vivir en un lugar", y que "apoyar al comercio es apostar por municipios más dinámicos, más atractivos y con mayores oportunidades para las próximas generaciones". "Los pueblos se mantienen vivos por las personas que creen en ellos y apuestan por ellos cada día. Y entre esas personas, los comerciantes ocupan un lugar muy especial", ha concluido.