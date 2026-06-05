La primera travesía solidaria a nado Ciudad de Lebrija (Sevilla) se celebra el 13 de junio en la balsa de Don Melendo

Presentación de la primera travesía solidaria a nado Ciudad de Lebrija - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial y delegada municipal de Deportes del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), María Encarnación Fuentes, ha presentado este viernes en la Casa de la Provincia de la Diputación, junto a representantes municipales y de la Fundación Vicente Ferrer, la 'I Travesía a nado Ciudad de Lebrija', una prueba solidaria que llega por primera vez a la Balsa de Don Melendo y que se celebrará el 13 de junio, con distancias de 1.000 y 3.000 metros.

Se trata de un evento que se organiza en colaboración entre la Fundación Vicente Ferrer y el Ayuntamiento cuya recaudación se va a destinar al refuerzo del Hospital Carmelo de Mozambique, proyecto de la Fundación Vicente Ferrer. Este evento es una de las grandes novedades de la temporada de Brazadas Solidarias, iniciativa vinculada a la Fundación Vicente Ferrer que une deporte, naturaleza y compromiso social en el mayor calendario de natación en aguas abiertas del país, informa en un comunicado la Diputación.

Fuentes ha destacado que "precisamente ahí está el verdadero valor de esta travesía". "Que no solo impulsa la práctica deportiva y el deporte al aire libre, sino que además refuerza el compromiso solidario de Lebrija con causas internacionales de gran impacto social". Para la diputada, "cada brazada que se dará el próximo 13 de junio tendrá también un componente humano muy importante. Por eso quiero agradecer especialmente a todas las personas que van a participar, porque detrás del esfuerzo deportivo hay también un compromiso social enorme. Y creo que eso merece ser reconocido".

La travesía nace con vocación de consolidarse dentro del calendario andaluz de aguas abiertas y forma parte del III Circuito Brazadas Solidarias, que este año une alrededor de 30 pruebas a lo largo y ancho de Andalucía y también el País Vasco, Murcia y Cataluña. En Lebrija, los nadadores y nadadoras podrán elegir entre dos distancias: 1.000 y 3.000 metros.

BALSA DE DON MELENDO: PAISAJE Y ORNITOLOGÍA

Uno de los grandes atractivos de esta primera edición será el propio escenario. La Balsa de Don Melendo es una laguna artificial que entró en funcionamiento en 2003 como infraestructura de regulación y almacenamiento de agua destinada al regadío. Con el paso del tiempo, este espacio se ha convertido también en un recurso paisajístico y ornitológico de gran valor para la zona.

Ahora, además, se abre a la natación en aguas abiertas con una prueba que busca poner en valor el entorno y ofrecer una experiencia deportiva diferente.

La 'I Travesía a nado Ciudad de Lebrija' mantiene la filosofía que define a Brazadas Solidarias: convertir cada brazada en una forma de ayuda real a personas en situación de vulnerabilidad.

HOSPITAL CARMELO DE MOZAMBIQUE

La aportación de los participantes irá destinada al refuerzo del Hospital Carmelo, situado en Chókwè, Mozambique, el primer proyecto de la Fundación Vicente Ferrer en África tras más de 50 años de trabajo junto a los colectivos más vulnerables de la India rural.

Este hospital es un centro de referencia en una zona rural especialmente golpeada por la pobreza y por enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malnutrición. Un contexto en el que la atención sanitaria representa mucho más que un servicio básico: supone una oportunidad de vida para miles de personas.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija, Federación Andaluza de Natación, Club Piragüismo Tarfia, Comunidad de Regantes Sector B-12 del Bajo Guadalquivir, Tomás Sonido, González Palacios, Necatorres Bike, TPV+, Japilion 3D y Congelados Paco Marín.

Con esta nueva travesía, Lebrija se suma a una temporada muy especial para Brazadas Solidarias, que en 2026 reúne deporte y solidaridad en distintos puntos del territorio con el objetivo de seguir apoyando proyectos de cooperación de la Fundación Vicente Ferrer.

Durante la celebración de este evento solidario y con la colaboración del Ministerio de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se llevarán a cabo acciones de sensibilización e información sobre el proyecto de recuperación de la Cerceta Pardilla, un ave en peligro de extinción. Las inscripciones para la prueba están disponibles a través de la web 'www.brazadassolidarias.com'.