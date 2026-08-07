Prodetur acerca la provincia de Sevilla a profesionales turísticos de 18 países en el primer semestre del año

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, ha reforzado durante el primer semestre de 2026 su estrategia de promoción inversa con el desarrollo de 16 acciones de receptivo, en las que han participado 324 personas entre profesionales del sector turístico, periodistas especializados y visitas individuales. Estas acciones han permitido a los receptivos conocer la provincia a través de visitas guiadas con localizaciones y actividades de interés en 27 municipios de la provincia, tres más que en el primer semestre de 2025.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, esto supone un incremento del 27,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, teniendo en cuenta que el número de acciones organizadas también ha crecido un 14,3 por ciento, consolidando esta herramienta como "uno de los principales instrumentos para dar a conocer el destino entre prescriptores nacionales e internacionales".

De esta manera, el alcance internacional de la promoción ha pasado de contar con participantes procedentes de 12 países a recibir 20 nacionalidades de cuatro continentes. Entre ellos han destacado mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Australia, India, China, Corea del Sur, Vietnam o Turquía, además de diversos países europeos y latinoamericanos.

Asimismo, uno de los datos más relevantes del balance corresponde a los 'fam trips' o viajes de familiarización, dirigidos a profesionales del sector turístico, que han pasado de 112 participantes en 2025 a 293 este año. También se han incrementado las acciones dirigidas a periodistas especializados, reforzando la difusión de la oferta turística de la provincia en medios nacionales e internacionales.

En este periodo, Prodetur ha desarrollado acciones vinculadas a proyectos financiados con fondos europeos como el Camino Vertical, que promueve el conocimiento de los diferentes caminos jacobeos que atraviesan la provincia, y el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Doñana Sevillana.

Durante estos meses de 2026 cabe, también, han realizado dos eventos que han dado cita a dos segmentos estratégicos: 'Leisure International Meeting 2026', para el segmento de lujo y 'Andalucía Meet 2026', para el segmento idiomático. Entre ambos encuentros se ha reunido a 164 profesionales a los que se dio la oportunidad, no solo de intercambiar relaciones de negocio con la oferta local, sino también de conocer una parte de nuestro destino con visitas a rincones de la provincia.

Además, Prodetur y el Sevilla Congress and Convention Bureau, colaboraron en el 'Andalucía MICE Forum 2026', evento celebrado en Córdoba y que reunió a profesionales internacionales con el objetivo de posicionar Andalucía como destino de referencia en turismo de reuniones. Dentro del programa, la institución ha ofrecido una combinación de experiencias singulares como una actividad de oleoturismo y una cena con espectáculo ecuestre ofrecidos en una histórica hacienda.

Igualmente, las actuaciones desarrolladas han contado con la colaboración de más de 65 empresas y entidades de la provincia, entre hoteles, restaurantes, bodegas, haciendas, empresas de servicios turísticos, oficinas de turismo, museos, y monumentos, entre otros, reforzando el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para posicionar la provincia de Sevilla en mercados nacionales e internacionales.

Al hilo, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans ha subrayado que estos datos "demuestran que la provincia de Sevilla sigue despertando un creciente interés entre quienes tienen capacidad para recomendar y comercializar destinos turísticos". "Cada periodista, operador o agente que conoce de primera mano nuestros municipios se convierte en un aliado para proyectar la diversidad y autenticidad de nuestro territorio", ha valorado.