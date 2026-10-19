Prodetur promociona la artesanía y moda flamenca de la provincia en el desfile 'Mantones de Sevilla'

Desfile Mantones Factoría SIMOF - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha asistido al desfile 'Factoría Simof by Lagoh', iniciativa que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y en la que, bajo el título 'Mantones de Sevilla', han participado una decena de marcas de artesanía sevillana con el mantón como protagonista.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, con esta colaboración, Prodetur ha apostado por posicionar la provincia de Sevilla como "referente de la artesanía y la moda flamenca", una línea de trabajo que se enmarca en el impulso de su nueva marca 'Sevilla, hecha a mano', creada para reconocer, dar visibilidad y prestigiar el talento artesanal de los municipios sevillanos.

En este sentido, Rodríguez Hans, ha destacado que llevan tiempo "trabajando para apoyar y dar visibilidad a nuestros artesanas y artesanos, y vamos a seguir haciéndolo, abriendo nuevos espacios para que su talento y sus oficios sean reconocidos más allá de nuestras fronteras".

En este contexto, esta presentación ha formado parte de la fase 'PreSimof', de Factoría Simof, concebida como punto de partida de la temporada flamenca y como un espacio para dar visibilidad, antes de la celebración del evento, al trabajo de artesanos, firmas y talleres de la provincia.

Así, el desfile 'Mantones de Sevilla' ha contado con la participación de Ángeles Espinar, de Villamanrique de la Condesa; Coronado MyB, Fátima Peña Mantones, Mantones Bordados África, Mercedes Campos, Nuria Chaparro y Mercedes Bernal de Cantillana; Manuela Romero, de Carrión de los Céspedes; y Juan Foronda, de Sevilla.

Además de la pasarela, la programación ha incluido sesiones profesionales de fotografía con piezas representativas de las firmas participantes y entrevistas a los artesanos y artesanas, centradas en la historia de sus oficios, las técnicas y procesos de elaboración, la transmisión intergeneracional, la innovación y las nuevas tendencias.