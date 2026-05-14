La Puebla de los Infantes (Sevilla) presenta una antología digital con poemas de más de 200 autores

Los editores, Diego Castillo y Pedro Luis Ibáñez, en la presentación de la antología digital ‘Y ser como una estrella inaccesible y alta, alumbrando en silencio’. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes (Sevilla) ha presentado, en el marco del proyecto Encuentro Letras Celestes, la antología digital 'Y ser como una estrella inaccesible y alta, alumbrando en silencio', editada por Diego Castillo y Pedro Luis Ibáñez y que recoge obras de más de 200 poetas contemporáneos de todo el mundo.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota, se trata de una obra colectiva, que reúne voces de la poesía contemporánea y propone "un recorrido por distintas sensibilidades, estilos y miradas". Un "mosaico internacional e intergeneracional", con obra de 200 autores de los cinco continentes y casi la totalidad de las comunidades autónomas españolas.

Los editores, Diego Castillo y Pedro Luis Ibáñez han explicado que la mayoría de los autores han colaborado en esta antología con aportaciones inéditas, "adicionando a la obra la hondura y el valor de ese primer amanecer con su lectura". A la obra se incorporan poetas visuales, que "aportan un fondo de belleza consciente que interpela en primera persona".

La publicación no tiene el fin de ser comercializada, "con la intención de ser difundida sin ningún tipo de cortapisas" y será difundida gratuitamente y en formato digital, "un formato que presenta también aspectos ventajosos con vistas a su remisión a lectores de latitudes lejanas".

UN PROYECTO LITERARIO, RURAL E INDEPENDIENTE EN LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Esta obra antológica forma parte del proyecto Encuentro Letras Celestes, radicado en la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes, que se desarrolla desde hace varias temporadas coordinado por Castillo e Ibáñez y cuenta con la colaboración de la Diputación provincial, el Consistorio de la localidad y la Sociedad Cooperativa Virgen de las Huertas.

Como contexto, este encuentro se trata de una iniciativa "literaria, ciudadana, rural e independiente" que tiene como único fin "la defensa, fomento promoción y recreación de la lectura", como actividad diferenciadora en la construcción de un "pensamiento crítico y reflexivo", como explican sus portavoces.

Asimismo, el proyecto cuenta con otras tres obras antológicas: 'Azzáyt, el carmen del olivar', 'Mueve la voz Amor de mi gemido' y 'De repente, ¡oh belleza!, canta el verderol', editadas en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.